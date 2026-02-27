https://sputnik-georgia.ru/20260227/obem-vydannykh-bankami-gruzii-kreditov-snizilsya-v-yanvare-297347976.html
Объем выданных банками Грузии кредитов снизился в январе
Объем выданных банками Грузии кредитов снизился в январе
Sputnik Грузия
По данным на конец января, в Грузии 17 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала 27.02.2026, Sputnik Грузия
2026-02-27T11:58+0400
2026-02-27T11:58+0400
2026-02-27T11:58+0400
экономика
грузия
новости
национальный банк грузии
статистика
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23406/78/234067879_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_a92733e07dd2c028064ebe95745815bb.jpg
ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Объем кредитов, выданных коммерческими банками Грузии в январе 2026 года, снизился по сравнению с предыдущим месяцем на 531,81 миллиона лари (0,75%) и на 1 февраля текущего года составил 70,4 миллиарда лари, говорится в материалах Национального банка Грузии.За отчетный период объем кредитов в национальной валюте снизился на 331,6 миллиона лари (0,81%), а в иностранной валюте – на 200,21 миллиона лари (0,67%).По состоянию на конец января 2026 года, объем выданных кредитов юридическим лицам-резидентам в национальной валюте составил 10,68 миллиарда лари, что на 4,38% меньше, чем в предыдущем месяце, а кредиты в иностранной валюте составили 20,23 миллиарда лари, что на 0,98% меньше, чем в декабре.За январь объем кредитования сектора домохозяйств-резидентов вырос на 0,47%, или 173,73 миллиона лари, и на 1 февраля текущего года составил 36,82 миллиарда лари, согласно данным Нацбанка.Доля кредитов в лари составила 57,56%, что на 0,04 процентного пункта меньше, чем на 1 января 2026 года.По данным на конец января, в Грузии действуют 17 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала.Обменный курс лари к доллару составляет 2,7 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23406/78/234067879_167:0:1500:1000_1920x0_80_0_0_e007f6a7432b860d5f06ec9fd2d04537.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
экономика, грузия, новости, национальный банк грузии, статистика
экономика, грузия, новости, национальный банк грузии, статистика
Объем выданных банками Грузии кредитов снизился в январе
По данным на конец января, в Грузии 17 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала
ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Объем кредитов, выданных коммерческими банками Грузии в январе 2026 года, снизился по сравнению с предыдущим месяцем на 531,81 миллиона лари (0,75%) и на 1 февраля текущего года составил 70,4 миллиарда лари, говорится в материалах Национального банка Грузии.
За отчетный период объем кредитов в национальной валюте снизился на 331,6 миллиона лари (0,81%), а в иностранной валюте – на 200,21 миллиона лари (0,67%).
По состоянию на конец января 2026 года, объем выданных кредитов юридическим лицам-резидентам в национальной валюте составил 10,68 миллиарда лари, что на 4,38% меньше, чем в предыдущем месяце, а кредиты в иностранной валюте составили 20,23 миллиарда лари, что на 0,98% меньше, чем в декабре.
За январь объем кредитования сектора домохозяйств-резидентов вырос на 0,47%, или 173,73 миллиона лари, и на 1 февраля текущего года составил 36,82 миллиарда лари, согласно данным Нацбанка.
Доля кредитов в лари составила 57,56%, что на 0,04 процентного пункта меньше, чем на 1 января 2026 года.
По данным на конец января, в Грузии действуют 17 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала.
Обменный курс лари к доллару составляет 2,7 GEL/$1.