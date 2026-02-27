https://sputnik-georgia.ru/20260227/obem-vydannykh-bankami-gruzii-kreditov-snizilsya-v-yanvare-297347976.html

Объем выданных банками Грузии кредитов снизился в январе

27.02.2026

ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Объем кредитов, выданных коммерческими банками Грузии в январе 2026 года, снизился по сравнению с предыдущим месяцем на 531,81 миллиона лари (0,75%) и на 1 февраля текущего года составил 70,4 миллиарда лари, говорится в материалах Национального банка Грузии.За отчетный период объем кредитов в национальной валюте снизился на 331,6 миллиона лари (0,81%), а в иностранной валюте – на 200,21 миллиона лари (0,67%).По состоянию на конец января 2026 года, объем выданных кредитов юридическим лицам-резидентам в национальной валюте составил 10,68 миллиарда лари, что на 4,38% меньше, чем в предыдущем месяце, а кредиты в иностранной валюте составили 20,23 миллиарда лари, что на 0,98% меньше, чем в декабре.За январь объем кредитования сектора домохозяйств-резидентов вырос на 0,47%, или 173,73 миллиона лари, и на 1 февраля текущего года составил 36,82 миллиарда лари, согласно данным Нацбанка.Доля кредитов в лари составила 57,56%, что на 0,04 процентного пункта меньше, чем на 1 января 2026 года.По данным на конец января, в Грузии действуют 17 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала.Обменный курс лари к доллару составляет 2,7 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

