Сборная Грузии по баскетболу сыграет с Данией в решающем матче отбора на чемпионат мира
Сборная Грузии по баскетболу сыграет с Данией в решающем матче отбора на чемпионат мира
Исход спаренного противостояния определит, кто из соперников продолжит борьбу за путевку на мундиаль 27.02.2026
ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Сегодня, 27 февраля, в 21:30 мужская сборная Грузии по баскетболу проведет выездной матч квалификации ЧМ-2026 против Дании. Согласно календарю группы А, команды проведут две встречи подряд: сегодня в гостях и 2 марта в Тбилиси.На данный момент у Грузии и Дании в группе с Испанией и Украиной нет побед. Поскольку из четверки в следующий этап выходят три команды, исход этого спаренного противостояния фактически определит участника дальнейшей борьбы за путевку на мундиаль.По регламенту турнира, все набранные очки на первом этапе сохраняются и переносятся в следующий раунд. В итоговую шестерку (группы А и В) выйдут по три лучшие команды, из которых лишь три сильнейшие получат прямые путевки на чемпионат мира.Исторически преимущество на стороне Грузии: 4 победы в 6 матчах против Дании. Последняя встреча в феврале 2024 года завершилась победой "Крестоносцев" (62:60), которая вывела команду на Евробаскет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
