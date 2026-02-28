https://sputnik-georgia.ru/20260228/gruzinskomu-veteranu-lilii-zerekidze-ispolnilos-100-let---video-297373839.html

Грузинскому ветерану Лилии Зерекидзе исполнилось 100 лет – видео

Лилия Зерекидзе – ребенок блокадного Ленинграда, которая волею судьбы оказалась в Грузии и большую часть жизни прожила именно в этой стране. 28.02.2026, Sputnik Грузия

28 февраля блокаднице исполнилось ровно 100 лет. В эксклюзивном интервью Sputnk Грузия она рассказала, как сложилась ее жизнь после событий 1944 года.

