https://sputnik-georgia.ru/20260228/gruzinskomu-veteranu-lilii-zerekidze-ispolnilos-100-let---video-297373839.html
Грузинскому ветерану Лилии Зерекидзе исполнилось 100 лет – видео
Грузинскому ветерану Лилии Зерекидзе исполнилось 100 лет – видео
Sputnik Грузия
Лилия Зерекидзе – ребенок блокадного Ленинграда, которая волею судьбы оказалась в Грузии и большую часть жизни прожила именно в этой стране. 28.02.2026, Sputnik Грузия
2026-02-28T18:32+0400
2026-02-28T18:32+0400
2026-02-28T19:03+0400
видео
видео-новости из грузии
мультимедиа
истории ветеранов вов из грузии - видео
ветераны
вов
видеоклуб
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/02/1c/297373668_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f10e8e9a2db8abecd0aaf4ffaa2ada4f.jpg
28 февраля блокаднице исполнилось ровно 100 лет. В эксклюзивном интервью Sputnk Грузия она рассказала, как сложилась ее жизнь после событий 1944 года.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/02/1c/297373668_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_012212f918eb1cc84c48a3dc9972be25.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, истории ветеранов вов из грузии - видео, ветераны, вов, видео, видеоклуб
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, истории ветеранов вов из грузии - видео, ветераны, вов, видео, видеоклуб
Грузинскому ветерану Лилии Зерекидзе исполнилось 100 лет – видео
18:32 28.02.2026 (обновлено: 19:03 28.02.2026)
Лилия Зерекидзе – ребенок блокадного Ленинграда, которая волею судьбы оказалась в Грузии и большую часть жизни прожила именно в этой стране.
28 февраля блокаднице исполнилось ровно 100 лет. В эксклюзивном интервью Sputnk Грузия она рассказала, как сложилась ее жизнь после событий 1944 года.