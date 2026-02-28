Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20260228/prezident-rossii-pozdravil-veterana-vov-v-gruzii-so-stoletnim-yubileem-297369870.html
Президент России поздравил ветерана ВОВ в Грузии со столетним юбилеем
Президент России поздравил ветерана ВОВ в Грузии со столетним юбилеем
Sputnik Грузия
Лилии во время блокады Ленинграда пришлось лицом к лицу столкнуться с холодом, голодом и ужасами войны 28.02.2026, Sputnik Грузия
2026-02-28T13:55+0400
2026-02-28T14:10+0400
россия
грузия
новости
тбилиси
владимир путин
вов
истории ветеранов вов из грузии - видео
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/02/1c/297369334_0:357:2373:1692_1920x0_80_0_0_7fc8fd36ef0bc6b0d5683e9e2f60fb94.jpg
ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Ветеран Великой Отечественной войны, прошедшая блокаду Ленинграда Лилия Зерекидзе празднует столетний юбилей и получила поздравление от президента России Владимира Путина. "Уважаемая Лилия Леонидовна, от души поздравляем Вас с днем рождения. На долю Вашего поколения выпали серьезные испытания и поистине исторические триумфы. Вы и Ваши товарищи всегда честно служили Отечеству, верили в правое дело, своими ратными подвигами и трудом созидали великую державу. И сегодня Ваш жизненный путь, любовь к Родине, сопричастность к ее судьбе являются достойным примером для молодежи, для всех нас. Желаем Вам доброго здоровья и всего наилучшего", – говорится в поздравительном послании Президента России. Послание от президента Российской Федерации ветерану передал Глава Секции интересов России в Грузии Дмитрий Олисов, который также поздравил Лилию Зерекидзе и вручил ей памятные подарки. Единственной просьбой ветерана было передать ей памятную медаль в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной Войне. Глава Секции интересов Российской Федерации в Грузии обещал исполнить эту просьбу. Уроженка Архангельска, дочь военнослужащего, Лилия Леонидовна Зерекидзе еще в младенчестве переехала с семьей в Ленинград. Пятнадцатилетней Лилии во время блокады Ленинграда пришлось лицом к лицу столкнуться с холодом, голодом и смертью. В Тбилиси Лилия Зерекидзе оказалась уже после войны. Ее супруг работал в Гидрометцентре Грузии. Как заявляет Лилия Леонидовна, любовь к городу на Неве, к его величию и духу навсегда осталась в ее сердце. Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года и стала одной из самых трагических страниц Великой Отечественной войны. Город оказался в окружении почти на 900 дней. Жители Ленинграда пережили острую нехватку продовольствия, холод и постоянные обстрелы, но город не был сдан. 27 января 1944 года советские войска полностью сняли блокаду. Эта дата ежегодно отмечается как День воинской славы и памяти о мужестве и стойкости жителей блокадного Ленинграда. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;&gt;
тбилиси
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/02/1c/297369334_0:134:2373:1914_1920x0_80_0_0_11b3fffa1dbcce6f2f61d9a4ef7df9d8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
россия, грузия, новости, тбилиси, владимир путин, вов, истории ветеранов вов из грузии - видео
россия, грузия, новости, тбилиси, владимир путин, вов, истории ветеранов вов из грузии - видео

Президент России поздравил ветерана ВОВ в Грузии со столетним юбилеем

13:55 28.02.2026 (обновлено: 14:10 28.02.2026)
© STRINGERГлава Секции интересов России в Грузии Дмитрий Олисов поздравил ветерана ВОВ Лилию Зерекидзе со 100-летним юбилеем
Глава Секции интересов России в Грузии Дмитрий Олисов поздравил ветерана ВОВ Лилию Зерекидзе со 100-летним юбилеем - Sputnik Грузия, 1920, 28.02.2026
© STRINGER
Подписаться
Лилии во время блокады Ленинграда пришлось лицом к лицу столкнуться с холодом, голодом и ужасами войны
ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Ветеран Великой Отечественной войны, прошедшая блокаду Ленинграда Лилия Зерекидзе празднует столетний юбилей и получила поздравление от президента России Владимира Путина.
"Уважаемая Лилия Леонидовна, от души поздравляем Вас с днем рождения. На долю Вашего поколения выпали серьезные испытания и поистине исторические триумфы. Вы и Ваши товарищи всегда честно служили Отечеству, верили в правое дело, своими ратными подвигами и трудом созидали великую державу. И сегодня Ваш жизненный путь, любовь к Родине, сопричастность к ее судьбе являются достойным примером для молодежи, для всех нас. Желаем Вам доброго здоровья и всего наилучшего", – говорится в поздравительном послании Президента России.
© STRINGERГлава Секции интересов России в Грузии Дмитрий Олисов поздравил ветерана ВОВ Лилию Зерекидзе со 100-летним юбилеем
Глава Секции интересов России в Грузии Дмитрий Олисов поздравил ветерана ВОВ Лилию Зерекидзе со 100-летним юбилеем - Sputnik Грузия, 1920, 28.02.2026
Глава Секции интересов России в Грузии Дмитрий Олисов поздравил ветерана ВОВ Лилию Зерекидзе со 100-летним юбилеем
© STRINGER
Послание от президента Российской Федерации ветерану передал Глава Секции интересов России в Грузии Дмитрий Олисов, который также поздравил Лилию Зерекидзе и вручил ей памятные подарки.

"Желаем здоровья, бодрости духа, силы, радости жизни, чтобы вас продолжали окружать ваша семья, близкие, чтобы вы продолжали делиться своим опытом, нажитым за 100 лет", – поздравил юбиляршу Дмитрий Олисов.

Единственной просьбой ветерана было передать ей памятную медаль в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной Войне. Глава Секции интересов Российской Федерации в Грузии обещал исполнить эту просьбу.
© STRINGERГлава Секции интересов России в Грузии Дмитрий Олисов поздравил ветерана ВОВ Лилию Зерекидзе со 100-летним юбилеем
Глава Секции интересов России в Грузии Дмитрий Олисов поздравил ветерана ВОВ Лилию Зерекидзе со 100-летним юбилеем - Sputnik Грузия, 1920, 28.02.2026
Глава Секции интересов России в Грузии Дмитрий Олисов поздравил ветерана ВОВ Лилию Зерекидзе со 100-летним юбилеем
© STRINGER
Уроженка Архангельска, дочь военнослужащего, Лилия Леонидовна Зерекидзе еще в младенчестве переехала с семьей в Ленинград. Пятнадцатилетней Лилии во время блокады Ленинграда пришлось лицом к лицу столкнуться с холодом, голодом и смертью.
В Тбилиси Лилия Зерекидзе оказалась уже после войны. Ее супруг работал в Гидрометцентре Грузии. Как заявляет Лилия Леонидовна, любовь к городу на Неве, к его величию и духу навсегда осталась в ее сердце.
Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года и стала одной из самых трагических страниц Великой Отечественной войны. Город оказался в окружении почти на 900 дней. Жители Ленинграда пережили острую нехватку продовольствия, холод и постоянные обстрелы, но город не был сдан.
27 января 1944 года советские войска полностью сняли блокаду. Эта дата ежегодно отмечается как День воинской славы и памяти о мужестве и стойкости жителей блокадного Ленинграда.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0