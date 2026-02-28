Президент России поздравил ветерана ВОВ в Грузии со столетним юбилеем
13:55 28.02.2026 (обновлено: 14:10 28.02.2026)
Глава Секции интересов России в Грузии Дмитрий Олисов поздравил ветерана ВОВ Лилию Зерекидзе со 100-летним юбилеем
© STRINGER
Лилии во время блокады Ленинграда пришлось лицом к лицу столкнуться с холодом, голодом и ужасами войны
ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Ветеран Великой Отечественной войны, прошедшая блокаду Ленинграда Лилия Зерекидзе празднует столетний юбилей и получила поздравление от президента России Владимира Путина.
"Уважаемая Лилия Леонидовна, от души поздравляем Вас с днем рождения. На долю Вашего поколения выпали серьезные испытания и поистине исторические триумфы. Вы и Ваши товарищи всегда честно служили Отечеству, верили в правое дело, своими ратными подвигами и трудом созидали великую державу. И сегодня Ваш жизненный путь, любовь к Родине, сопричастность к ее судьбе являются достойным примером для молодежи, для всех нас. Желаем Вам доброго здоровья и всего наилучшего", – говорится в поздравительном послании Президента России.
Послание от президента Российской Федерации ветерану передал Глава Секции интересов России в Грузии Дмитрий Олисов, который также поздравил Лилию Зерекидзе и вручил ей памятные подарки.
"Желаем здоровья, бодрости духа, силы, радости жизни, чтобы вас продолжали окружать ваша семья, близкие, чтобы вы продолжали делиться своим опытом, нажитым за 100 лет", – поздравил юбиляршу Дмитрий Олисов.
Единственной просьбой ветерана было передать ей памятную медаль в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной Войне. Глава Секции интересов Российской Федерации в Грузии обещал исполнить эту просьбу.
Уроженка Архангельска, дочь военнослужащего, Лилия Леонидовна Зерекидзе еще в младенчестве переехала с семьей в Ленинград. Пятнадцатилетней Лилии во время блокады Ленинграда пришлось лицом к лицу столкнуться с холодом, голодом и смертью.
В Тбилиси Лилия Зерекидзе оказалась уже после войны. Ее супруг работал в Гидрометцентре Грузии. Как заявляет Лилия Леонидовна, любовь к городу на Неве, к его величию и духу навсегда осталась в ее сердце.
Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года и стала одной из самых трагических страниц Великой Отечественной войны. Город оказался в окружении почти на 900 дней. Жители Ленинграда пережили острую нехватку продовольствия, холод и постоянные обстрелы, но город не был сдан.
27 января 1944 года советские войска полностью сняли блокаду. Эта дата ежегодно отмечается как День воинской славы и памяти о мужестве и стойкости жителей блокадного Ленинграда.