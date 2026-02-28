https://sputnik-georgia.ru/20260228/putin-pozdravil-so-100-letiem-zhitelnitsu-tbilisi-perezhivshuyu-blokadu-leningrada-297373130.html

Путин поздравил со 100-летием жительницу Тбилиси, пережившую блокаду Ленинграда

28 февраля свой вековой юбилей отмечает ветеран Великой Отечественной войны, жительница блокадного Ленинграда Лилия Леонидовна Зерекидзе. Поздравление от... 28.02.2026, Sputnik Грузия

Дочь военнослужащего, уроженка Архангельска Лилия Леонидовна Зерекидзе еще в младенчестве переехала с семьей в Ленинград. Пятнадцатилетней Лилии во время блокады Ленинграда пришлось лицом к лицу столкнуться с холодом, голодом и смертью."Уважаемая Лилия Леонидовна, от души поздравляем Вас с днем рождения. На долю Вашего поколения выпали серьезные испытания и поистине исторические триумфы. Вы и Ваши товарищи всегда честно служили Отечеству, верили в правое дело, своими ратными подвигами и трудом созидали великую державу. И сегодня Ваш жизненный путь, любовь к родине, сопричастность к ее судьбе являются достойным примером для молодежи, для всех нас. Желаем Вам доброго здоровья и всего наилучшего", – говорится в поздравительном послании президента России. В свою очередь глава Секции интересов от себя поздравил юбиляршу и передал памятные подарки.В грузинской столице Лилия Зерекидзе оказалась уже после войны. Ее супруг работал в Гидрометцентре Грузии. Как заявляет Лилия Леонидовна, любовь к родному городу на Неве, к его величию и духу навсегда осталась в ее сердце.

