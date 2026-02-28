https://sputnik-georgia.ru/20260228/rossiya-v-yanvare-postavila-v-gruziyu-nefti-na-152-mln-297363382.html

Россия в январе поставила в Грузию нефти на $15,2 млн

Россия в январе поставила в Грузию нефти на $15,2 млн

В январе Россия стала единственной страной, у которой Грузия купила нефть 28.02.2026

ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Грузия в январе этого года импортировала из России нефти более чем на 15 миллионов долларов, в отличие от прошлого января, когда поставок не было, а импорт нефтепродуктов сократила вдвое в годовом выражении – до 25,5 миллиона долларов, говорится в материалах Национальной служба статистики Грузии. Так, по итогам первого месяца этого года Грузия импортировала нефти из России на 15,2 миллиона долларов. В месячном выражении стоимость закупок упала в 2,3 раза, а в годовом выражении, по сути, произошел прирост, поскольку в прошлом январе импорта не было. При этом в январе Россия стала единственной страной, у которой Грузия купила нефть. За весь прошлый год импорт шел из РФ (95,8 миллиона долларов), Азербайджана (1,8 миллиона долларов) и Нидерландов (2,9 тысячи долларов). Что касается нефтепродуктов, то Грузия в январе закупила их у России на 25,5 миллиона долларов. За месяц стоимость импорта выросла на пятую часть, а в годовом выражении – упала в 2,2 раза. В общем объеме грузинского импорта нефтепродуктов по итогам января Россия заняла первую строчку. В топ-5 также вошли Румыния (21,2 миллиона долларов), Греция ($9,5 миллиона), Кипр ($8,5 миллиона) и Болгария ($7,4 миллиона). Всего за месяц Грузия закупила нефтепродуктов на 96,7 миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

