https://sputnik-georgia.ru/20260228/rossiya-v-yanvare-postavila-v-gruziyu-nefti-na-152-mln-297363382.html
Россия в январе поставила в Грузию нефти на $15,2 млн
Россия в январе поставила в Грузию нефти на $15,2 млн
Sputnik Грузия
В январе Россия стала единственной страной, у которой Грузия купила нефть 28.02.2026, Sputnik Грузия
2026-02-28T17:18+0400
2026-02-28T17:18+0400
2026-02-28T17:18+0400
экономика
грузия
россия
новости
российская нефть
нефтепродукты
статистика
национальная служба статистики грузии "сакстат"
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24157/41/241574152_0:0:2001:1125_1920x0_80_0_0_4dfcd48a5f4b3ff705c7a6ba4707e252.jpg
ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Грузия в январе этого года импортировала из России нефти более чем на 15 миллионов долларов, в отличие от прошлого января, когда поставок не было, а импорт нефтепродуктов сократила вдвое в годовом выражении – до 25,5 миллиона долларов, говорится в материалах Национальной служба статистики Грузии. Так, по итогам первого месяца этого года Грузия импортировала нефти из России на 15,2 миллиона долларов. В месячном выражении стоимость закупок упала в 2,3 раза, а в годовом выражении, по сути, произошел прирост, поскольку в прошлом январе импорта не было. При этом в январе Россия стала единственной страной, у которой Грузия купила нефть. За весь прошлый год импорт шел из РФ (95,8 миллиона долларов), Азербайджана (1,8 миллиона долларов) и Нидерландов (2,9 тысячи долларов). Что касается нефтепродуктов, то Грузия в январе закупила их у России на 25,5 миллиона долларов. За месяц стоимость импорта выросла на пятую часть, а в годовом выражении – упала в 2,2 раза. В общем объеме грузинского импорта нефтепродуктов по итогам января Россия заняла первую строчку. В топ-5 также вошли Румыния (21,2 миллиона долларов), Греция ($9,5 миллиона), Кипр ($8,5 миллиона) и Болгария ($7,4 миллиона). Всего за месяц Грузия закупила нефтепродуктов на 96,7 миллиона долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24157/41/241574152_60:0:1837:1333_1920x0_80_0_0_13727968d31f7d9427cf5db5e863c418.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
экономика, грузия, россия, новости, российская нефть, нефтепродукты, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
экономика, грузия, россия, новости, российская нефть, нефтепродукты, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"
Россия в январе поставила в Грузию нефти на $15,2 млн
В январе Россия стала единственной страной, у которой Грузия купила нефть
ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. Грузия в январе этого года импортировала из России нефти более чем на 15 миллионов долларов, в отличие от прошлого января, когда поставок не было, а импорт нефтепродуктов сократила вдвое в годовом выражении – до 25,5 миллиона долларов, говорится в материалах Национальной служба статистики Грузии.
Так, по итогам первого месяца этого года Грузия импортировала нефти из России на 15,2 миллиона долларов. В месячном выражении стоимость закупок упала в 2,3 раза, а в годовом выражении, по сути, произошел прирост, поскольку в прошлом январе импорта не было.
При этом в январе Россия стала единственной страной, у которой Грузия купила нефть. За весь прошлый год импорт шел из РФ (95,8 миллиона долларов), Азербайджана (1,8 миллиона долларов) и Нидерландов (2,9 тысячи долларов).
Что касается нефтепродуктов, то Грузия в январе закупила их у России на 25,5 миллиона долларов. За месяц стоимость импорта выросла на пятую часть, а в годовом выражении – упала в 2,2 раза.
В общем объеме грузинского импорта нефтепродуктов по итогам января Россия заняла первую строчку. В топ-5 также вошли Румыния (21,2 миллиона долларов), Греция ($9,5 миллиона), Кипр ($8,5 миллиона) и Болгария ($7,4 миллиона). Всего за месяц Грузия закупила нефтепродуктов на 96,7 миллиона долларов.