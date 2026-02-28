В поместье Левиль во Франции разбили грузинский виноградник

https://sputnik-georgia.ru/20260228/v-pomeste-levil-vo-frantsii-razbili-gruzinskiy-vinogradnik-297361233.html

Новый виноградник усиливает культурное значение поместья Левиль и символизирует развитие грузино-французского сотрудничества, заявляют в Минкульте 28.02.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 28 фев — Sputnik. В грузинском поместье Левиль во Франции посадили виноградник с грузинскими сортами лозы. Об этом сообщило министерство культуры Грузии.На участке площадью около 1 000 квадратных метров высажены сорта "ркацители" и "саперави". В ведомстве отмечают, что таким образом Грузия, считающаяся родиной вина, представляет во Франции свою винодельческую традицию и укрепляет исторические связи между двумя странами.Проект реализован на основе меморандума, подписанного в 2025 году. Подготовку территории обеспечил Национальный музей Грузии, научно-методическую поддержку оказал Научно-исследовательский центр сельского хозяйства, а компания Chateau Zegaani выполнила практические работы и взяла на себя уход за виноградником. По информации министерства, новый виноградник усиливает культурное значение поместья Левиль и символизирует развитие грузино-французского сотрудничества.История поместьяИстория грузинского поместья Левиль начинается в 1921 году. После прихода к власти большевиков правительство Первой демократической республики Грузия покинуло страну и обосновалось во Франции. Официально поместье было признано собственностью Грузии в сентябре 2016 года, при этом переговоры с французской стороной велись с 1991 года.Ремонт грузинского поместья Левиль во Франции завершится в 2026 году>>>На территории поместья расположен двухэтажный дом в стиле Людовика XIII, окруженный старинной оградой. Здесь растет аллея вековых лип, разбиты сад и огород. В большом салоне на первом этаже хранятся портреты известных государственных деятелей Первой республики, а также оригинал Акта независимости Грузии от 26 мая 1918 года.На территории находится и кладбище Левиль-сюр-Орж, где покоятся сотни грузинских эмигрантов, в том числе выдающиеся политические и культурные деятели страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

