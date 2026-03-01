https://sputnik-georgia.ru/20260301/aeroporty-tbilisi-i-batumi-otmenili-za-den-desyatki-reysov-297391739.html

Аэропорты Тбилиси и Батуми отменили за день десятки рейсов

Аэропорты Тбилиси и Батуми отменили за день десятки рейсов

Sputnik Грузия

Отмена рейсов не коснулась аэропорта в Кутаиси, так как регулярных рейсов по указанным направлениям нет в расписании 01.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-01T16:44+0400

2026-03-01T16:44+0400

2026-03-01T17:49+0400

грузия

новости

общество

туризм

авиасообщение в грузии

иран

израиль

tav georgia

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/11/277753991_0:156:3078:1887_1920x0_80_0_0_10a4dc3f641da899efb785808489d94b.jpg

ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Международные аэропорты Тбилиси и Батуми 1 марта отменили более 20 рейсов из-за израильских и американских ударов по Ирану и ответных мер Тегерана, сообщила медиаплатформа BMG. Согласно информации, предоставленной компаний TAV Georgia, отменены рейсы по следующим направлениям: Тель-Авив – семь рейсов, Доха – три рейса, Дубай – 3 рейса, Шарджа – два рейса, Абу-Даби – один рейс, Кувейт – один рейс. Что касается международного аэропорта Батуми, были отменены все четыре рейса в Израиль. Отмена рейсов не коснулась аэропорта в Кутаиси, так как регулярных рейсов по указанным направлениям нет в расписании. В то же время, в целях превенции, авиакомпания Wizz Air на 72 часа отменила в субботу запланированные рейсы в направлении Саудовской Аравии, до 2 марта 2026 года. США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

иран

израиль

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, туризм, авиасообщение в грузии, иран, израиль, tav georgia