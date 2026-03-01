https://sputnik-georgia.ru/20260301/bekauri-vzyal-serebro-na-turnire-bolshogo-shlema-v-tashkente-297392774.html

Бекаури взял серебро на турнире Большого шлема в Ташкенте

ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Двукратный олимпийский чемпион Лаша Бекаури (90 кг) завоевал серебро турнира Большого шлема в Ташкенте. Турнир Большого шлема в столице Узбекистана проходил с 27 февраля по 1 марта. В заключительный день турнира грузинский дзюдоист проиграл в финале азербайджанцу Мураду Фатиеву. Соперник заработал юко и вазари. Грузинская национальная команда завершила свое выступление в Ташкенте с одной серебряной медалью. Грузинская команда была представлена на турнире 15 дзюдоистами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

