Бекаури взял серебро на турнире Большого шлема в Ташкенте
Бекаури взял серебро на турнире Большого шлема в Ташкенте
01.03.2026
ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Двукратный олимпийский чемпион Лаша Бекаури (90 кг) завоевал серебро турнира Большого шлема в Ташкенте. Турнир Большого шлема в столице Узбекистана проходил с 27 февраля по 1 марта. В заключительный день турнира грузинский дзюдоист проиграл в финале азербайджанцу Мураду Фатиеву. Соперник заработал юко и вазари. Грузинская национальная команда завершила свое выступление в Ташкенте с одной серебряной медалью. Грузинская команда была представлена на турнире 15 дзюдоистами.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
