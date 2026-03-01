https://sputnik-georgia.ru/20260301/grazhdanam-gruzii-v-izraile-razyasnili-poryadok-vyezda-iz-strany-297393948.html

Гражданам Грузии в Израиле разъяснили порядок выезда из страны

ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Посольство Грузии в Израиле предоставляет информацию о пунктах пересечения границы для граждан Грузии, желающих покинуть страну. В субботу США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве заявили, что цель ударов – не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, объявил о намерении уничтожить иранский флот и оборонную промышленность, а также призвал граждан страны свергнуть режим. В результате удара был убит верховный руководитель Ирана Али Хаменеи и члены его семьи. В случае с Египтом, гражданин может пересечь границу через пограничный переход "Менахем Бегин – Таба", круглосуточный наземный пограничный переход, расположенный недалеко от Эйлата. До пограничного перехода можно добраться на автомобиле и/или автобусе/поезде. Для въезда в Египет необходимы виза и разрешение на передвижение внутри страны, которые можно получить на египетской границе: визовая наклейка стоит 25 долларов США, разрешение на передвижение внутри страны – 21 доллар США. В случае с Иорданией, пограничный переход имени Ицхака Рабина открыт для пассажиров с 08:00 до 20:00, а для автомобилей – до 19:00. При необходимости он может перейти на круглосуточный режим работы. При выезде из Израиля гражданин оплачивает сбор за выезд в размере 122 шекелей. Чтобы избежать очередей, рекомендуется оплатить сбор заранее. Для въезда в Иорданию требуется виза, которую можно получить на границе. Стоимость визы составляет приблизительно 70 долларов США. До пограничного перехода можно добраться на такси или автобусе. Время в пути от пограничного перехода до Аммана составляет приблизительно четыре часа. Возможно вылететь самолетом из Аммана в третью страну. При необходимости, номер горячей линии посольства Грузии в Иордании: +962 797 299 799.На данном этапе все остальные наземные пограничные переходы закрыты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

