Грузия увеличила импорт корма для кошек и собак из России в семь раз

Грузия увеличила импорт корма для кошек и собак из России в семь раз

Всего Грузия в прошлом месяце ввезла из других стран кормов для кошек и собак на 2,3 миллиона долларов 01.03.2026

ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Россия в январе увеличила экспорт кормов для кошек и собак в Грузию почти в семь раз в годовом выражении, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии. Так, поставки достигли 387,4 тысячи долларов против 56,7 тысячи в январе прошлого года. Поставки стали максимальными с июня прошлого года, когда они составили 485,5 тысячи долларов. Всего Грузия в прошлом месяце ввезла из других стран кормов для кошек и собак на 2,3 миллиона долларов. Доля России в результате составила почти 17% против 3,8% годом ранее. Крупнейшим поставщиком кормов в Грузию была Турция с долей в 22,6%. В тройку также вошла Италия с 12,6%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

