Грузия увеличила импорт корма для кошек и собак из России в семь раз

01.03.2026, Sputnik Грузия

Всего Грузия в прошлом месяце ввезла из других стран кормов для кошек и собак на 2,3 миллиона долларов
ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Россия в январе увеличила экспорт кормов для кошек и собак в Грузию почти в семь раз в годовом выражении, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии. Так, поставки достигли 387,4 тысячи долларов против 56,7 тысячи в январе прошлого года. Поставки стали максимальными с июня прошлого года, когда они составили 485,5 тысячи долларов. Всего Грузия в прошлом месяце ввезла из других стран кормов для кошек и собак на 2,3 миллиона долларов. Доля России в результате составила почти 17% против 3,8% годом ранее. Крупнейшим поставщиком кормов в Грузию была Турция с долей в 22,6%. В тройку также вошла Италия с 12,6%.
20:58 01.03.2026 (обновлено: 21:15 01.03.2026)
ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Россия в январе увеличила экспорт кормов для кошек и собак в Грузию почти в семь раз в годовом выражении, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии.
Так, поставки достигли 387,4 тысячи долларов против 56,7 тысячи в январе прошлого года. Поставки стали максимальными с июня прошлого года, когда они составили 485,5 тысячи долларов.
Всего Грузия в прошлом месяце ввезла из других стран кормов для кошек и собак на 2,3 миллиона долларов. Доля России в результате составила почти 17% против 3,8% годом ранее.
Крупнейшим поставщиком кормов в Грузию была Турция с долей в 22,6%. В тройку также вошла Италия с 12,6%.