Грузия в январе почти на треть сократила экспорт яблок в Россию

Всего за январь Грузия экспортировала яблок на минимальные с сентября 1,7 миллиона долларов 01.03.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Поставки яблок из Грузии в Россию в январе сократились почти на треть, до минимума с сентября, хотя в годовом выражении они подросли на 2%, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии. Так, в январе 2026 года стоимость грузинского экспорта яблок в РФ составила 1,5 миллиона долларов – минимум с сентября прошлого года. Это на 29% меньше, чем в декабре, но почти на 2% больше, чем в январе 2025 года. Всего за январь Грузия экспортировала яблок на минимальные с сентября 1,7 миллиона долларов. Поставки шли в четыре страны, среди которых Россия заняла первое место. В Турцию грузинские экспортеры отправили яблок на 94 тысячи долларов, в Армению – на 47,2 тысячи, а в Либерию – на 19,5 тысячи. При этом Россия приостановила покупку груш у Грузии: в январе поставок не было впервые с июня 2025 года. В декабре стоимость поставок составляла 8,6 тысячи долларов, а в среднем за месяц с июля по декабрь – 14,4 тысячи долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

