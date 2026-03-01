https://sputnik-georgia.ru/20260301/kommunalnye-sluzhby-tbilisi-perevedeny-na-chrezvychaynyy-rezhim-raboty-297392085.html
Коммунальные службы Тбилиси переведены на чрезвычайный режим работы
Из-за обильного снега по нескольким адресам произошел сход оползней в Сабурталинском, Вакийском, Глданском и Исанском районах 01.03.2026
ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Соответствующие службы мэрии Тбилиси продолжают работу в чрезвычайном режиме из-за снега, обрушившегося на столицу в эти выходные, сообщили в пресс-службе городских властей. В первую очередь от снега очищают дороги и остановки общественного транспорта. Сотрудники ООО "Тбилсервис групп" работают круглосуточно, используя специальную технику. Из-за обильного снега по нескольким адресам произошел сход оползней в Сабурталинском, Вакийском, Глданском и Исанском районах. Кроме того, обрушилась стена одного из аварийных домов в Исани. По указанному адресу никто не проживал. Местные власти уже предоставили временное жилье в гостиницах пострадавшим семьям. На месте работают представители координационного центра по чрезвычайным ситуациям. В случае проблем с транспортным сообщением жители могут обратиться на горячую линию по номеру 2 61 90 50, а также на горячую линию мэрии Тбилиси – 2 72 22 22.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
2026
