https://sputnik-georgia.ru/20260301/kommunalnye-sluzhby-tbilisi-perevedeny-na-chrezvychaynyy-rezhim-raboty-297392085.html

Коммунальные службы Тбилиси переведены на чрезвычайный режим работы

Коммунальные службы Тбилиси переведены на чрезвычайный режим работы

Sputnik Грузия

Из-за обильного снега по нескольким адресам произошел сход оползней в Сабурталинском, Вакийском, Глданском и Исанском районах 01.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-01T17:50+0400

2026-03-01T17:50+0400

2026-03-01T17:50+0400

грузия

новости

происшествия

тбилсервис групп

мэрия тбилиси

снег в тбилиси

снегопад

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/01/0a/285562752_0:150:1196:822_1920x0_80_0_0_6dc0a7173bf4c0b481d24abd7436558f.jpg

ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Соответствующие службы мэрии Тбилиси продолжают работу в чрезвычайном режиме из-за снега, обрушившегося на столицу в эти выходные, сообщили в пресс-службе городских властей. В первую очередь от снега очищают дороги и остановки общественного транспорта. Сотрудники ООО "Тбилсервис групп" работают круглосуточно, используя специальную технику. Из-за обильного снега по нескольким адресам произошел сход оползней в Сабурталинском, Вакийском, Глданском и Исанском районах. Кроме того, обрушилась стена одного из аварийных домов в Исани. По указанному адресу никто не проживал. Местные власти уже предоставили временное жилье в гостиницах пострадавшим семьям. На месте работают представители координационного центра по чрезвычайным ситуациям. В случае проблем с транспортным сообщением жители могут обратиться на горячую линию по номеру 2 61 90 50, а также на горячую линию мэрии Тбилиси – 2 72 22 22.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, происшествия, тбилсервис групп, мэрия тбилиси, снег в тбилиси, снегопад