Мошенники в Батуми – полиция задержала двух подозреваемых
Следствие установило, что обвиняемые, согласно заранее разработанному плану, незаконно присвоили крупную сумму денег 01.03.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Двое жителей Батуми задержаны полицией по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в МВД Грузии. Задержанным 31 и 36 лет. Им грозит до 9 лет тюрьмы. В ходе расследования было установлено, что обвиняемые, согласно заранее разработанному плану, незаконно присвоили крупную сумму денег – более 123 тысяч лари, принадлежащую 29-летнему жителю Батуми. В результате оперативно-следственных действий подозреваемых задержали. Детали мошеннической схемы обнародует прокуратура после официального предъявления обвинений.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
происшествия, грузия, новости, батуми, мвд грузии
ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Двое жителей Батуми задержаны полицией по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в МВД Грузии.
Задержанным 31 и 36 лет. Им грозит до 9 лет тюрьмы.
В ходе расследования было установлено, что обвиняемые, согласно заранее разработанному плану, незаконно присвоили крупную сумму денег – более 123 тысяч лари, принадлежащую 29-летнему жителю Батуми.
В результате оперативно-следственных действий подозреваемых задержали.
Детали мошеннической схемы обнародует прокуратура после официального предъявления обвинений.