Мошенники в Батуми – полиция задержала двух подозреваемых

Следствие установило, что обвиняемые, согласно заранее разработанному плану, незаконно присвоили крупную сумму денег 01.03.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 1 мар — Sputnik. Двое жителей Батуми задержаны полицией по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в МВД Грузии. Задержанным 31 и 36 лет. Им грозит до 9 лет тюрьмы. В ходе расследования было установлено, что обвиняемые, согласно заранее разработанному плану, незаконно присвоили крупную сумму денег – более 123 тысяч лари, принадлежащую 29-летнему жителю Батуми. В результате оперативно-следственных действий подозреваемых задержали. Детали мошеннической схемы обнародует прокуратура после официального предъявления обвинений.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

