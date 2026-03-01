https://sputnik-georgia.ru/20260301/peskov-prokommentiroval-predostavlenie-parizhem-razveddannykh-kievu-297392919.html

Песков прокомментировал предоставление Парижем разведданных Киеву

Годом ранее Вашингтон сообщил, что прекратил предоставлять данные разведки украинским властям, однако позже снова возобновил 01.03.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 1 мар – Sputnik. Предоставление Парижем Киеву данных для нанесения ударов вглубь российской территории является отказом всех систем, связанных с функционированием пространств Евросоюза и Франции в целом, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее МИД Франции признал, что Европа, в том числе Париж, предоставляет Украине разведданные для нанесения ударов по территории России.Песков подчеркнул, что это было официальное заявления французской стороны.Песков признался, что его поразила данная информация.В марте 2025 года США заявили, что Вашингтон перестал предоставлять данные разведки украинским властям. Была заблокирована также возможность союзникам делиться данными разведки с Киевом.Тем не менее позже США возобновили передачу данных Киеву.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

