https://sputnik-georgia.ru/20260301/peskov-prokommentiroval-predostavlenie-parizhem-razveddannykh-kievu-297392919.html
Песков прокомментировал предоставление Парижем разведданных Киеву
Песков прокомментировал предоставление Парижем разведданных Киеву
Sputnik Грузия
Годом ранее Вашингтон сообщил, что прекратил предоставлять данные разведки украинским властям, однако позже снова возобновил 01.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-01T19:55+0400
2026-03-01T19:55+0400
2026-03-01T19:55+0400
в мире
политика
киев
париж
франция
дмитрий песков
обострение ситуации вокруг украины
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/10/283289240_0:499:2754:2048_1920x0_80_0_0_06931c4ea69d689ba7c52383635add8b.jpg
ТБИЛИСИ, 1 мар – Sputnik. Предоставление Парижем Киеву данных для нанесения ударов вглубь российской территории является отказом всех систем, связанных с функционированием пространств Евросоюза и Франции в целом, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее МИД Франции признал, что Европа, в том числе Париж, предоставляет Украине разведданные для нанесения ударов по территории России.Песков подчеркнул, что это было официальное заявления французской стороны.Песков признался, что его поразила данная информация.В марте 2025 года США заявили, что Вашингтон перестал предоставлять данные разведки украинским властям. Была заблокирована также возможность союзникам делиться данными разведки с Киевом.Тем не менее позже США возобновили передачу данных Киеву.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
киев
париж
франция
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0a/10/283289240_317:401:2513:2048_1920x0_80_0_0_1088b524180c53360a41865f30bb9a61.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
в мире, политика, киев, париж, франция, дмитрий песков, обострение ситуации вокруг украины
в мире, политика, киев, париж, франция, дмитрий песков, обострение ситуации вокруг украины
Песков прокомментировал предоставление Парижем разведданных Киеву
Годом ранее Вашингтон сообщил, что прекратил предоставлять данные разведки украинским властям, однако позже снова возобновил
ТБИЛИСИ, 1 мар – Sputnik. Предоставление Парижем Киеву данных для нанесения ударов вглубь российской территории является отказом всех систем, связанных с функционированием пространств Евросоюза и Франции в целом, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее МИД Франции признал, что Европа, в том числе Париж, предоставляет Украине разведданные для нанесения ударов по территории России.
Песков подчеркнул, что это было официальное заявления французской стороны.
"Что это, как не отказ всех систем, связанных с функционированием пространства Евросоюза и Франции в частности", – сказал представитель Кремля автору информационной службы "Вести" Павлу Зарубину.
Песков признался, что его поразила данная информация.
В марте 2025 года США заявили, что Вашингтон перестал предоставлять данные разведки украинским властям. Была заблокирована также возможность союзникам делиться данными разведки с Киевом.
Тем не менее позже США возобновили передачу данных Киеву.