Давление и политические игры: глава МИД Грузии о препятствиях на пути к членству в ЕС

Sputnik Грузия

Мака Бочоришвили обвинила Брюссель в шантаже и заявила, что европейская мечта Грузии столкнулась с холодным прагматизмом Запада, для которого Тбилиси стал лишь... 02.03.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Грузия веками стремилась утвердить свою европейскую идентичность и доказать, что является частью Европы, однако в ожидании предоставления статуса кандидата в Европейский союз страна столкнулась с давлением и шантажом, заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили. Грузия получила статус кандидата на вступление в ЕС в декабре 2023 года. Но в ноябре 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе объявил о решении отложить до 2028 года открытие переговоров о членстве страны. В 2025 году отношения между Тбилиси и Брюсселем претерпели изменения – формально курс на евроинтеграцию сохранился, но на практике диалог между сторонами заметно охладел. "Для нас это был важный идеологический шаг, мы делали шаг к членству в ЕС. А для кого-то это просто средство оказать давление… Это действительно было больно, потому что ты видишь эти отношения через призму ценностей, а для кого-то это просто инструмент влияния на процессы", – заявила Бочоришвили. Как отметила глава МИД, Грузия веками стремилась утвердить свою европейскую идентичность и доказать, что является частью Европы. По ее словам, европейская принадлежность Грузии связана с христианскими ценностями, которые связывают страну с исторической культурной Европой. Запад критикует нынешние власти Грузии за откат демократии и антизападную риторику. Власти же объясняют разрыв недовольством Запада позицией страны по конфликту на Украине и стремлением сохранить суверенитет и национальную идентичность. Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан задействован безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ на принятие закона "О прозрачности иностранного влияния" и закона "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*-идеологии, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской мечты" и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*-идеологии, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен. ъ* Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

