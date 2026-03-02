https://sputnik-georgia.ru/20260302/gruziya-v-yanvare-na-pyatuyu-chast-narastila-import-pshenitsy-iz-rf-297393786.html

Грузия в январе на пятую часть нарастила импорт пшеницы из РФ

Грузия в январе на пятую часть нарастила импорт пшеницы из РФ

02.03.2026

экономика

грузия

новости

россия

зерно

статистика

ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Россия в январе 2026 года, по сравнению с прошлым январем, на пятую часть нарастила поставки в Грузию пшеницы, а вот поставки гречки, наоборот, сократились вдвое, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии. Стоимость импорта Грузией пшеницы из России в январе достигла 5,7 миллиона долларов, увеличившись в годовом выражении на 21%. При этом в месячном выражении произошло значительное снижение объемов поставок – в 1,9 раза. Россия остается главным поставщиком пшеницы в Грузию. Кроме нее, в январе пшеница приезжала из Казахстана (1,3 миллиона долларов) и Турции (3,6 тысячи долларов). Также грузины в январе покупали у россиян кукурузу – на 1,1 миллиона долларов, что на 0,2% больше, чем год назад. Также импортировалась гречка – на 154,6 тысячи долларов, что вдвое меньше, чем в январе 2025 года. Кукурузу, кроме РФ, Грузия покупала у Франции (126,9 тысячи долларов), Турции (22,9 тысячи) и Египта (10,8 тысячи), а гречку, совсем немного, – у Польши.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

экономика, грузия, новости, россия, зерно, статистика