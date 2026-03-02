https://sputnik-georgia.ru/20260302/gruziya-v-yanvare-na-pyatuyu-chast-narastila-import-pshenitsy-iz-rf-297393786.html
Грузия в январе на пятую часть нарастила импорт пшеницы из РФ
Грузия в январе на пятую часть нарастила импорт пшеницы из РФ
Sputnik Грузия
Стоимость импорта Грузией пшеницы из России в январе достигла 5,7 миллиона долларов, увеличившись в годовом выражении на 21% 02.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-02T10:52+0400
2026-03-02T10:52+0400
2026-03-02T10:52+0400
экономика
грузия
новости
россия
зерно
статистика
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/09/284106114_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_db33af712119f5df2cc349dc07858d50.jpg
ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Россия в январе 2026 года, по сравнению с прошлым январем, на пятую часть нарастила поставки в Грузию пшеницы, а вот поставки гречки, наоборот, сократились вдвое, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии. Стоимость импорта Грузией пшеницы из России в январе достигла 5,7 миллиона долларов, увеличившись в годовом выражении на 21%. При этом в месячном выражении произошло значительное снижение объемов поставок – в 1,9 раза. Россия остается главным поставщиком пшеницы в Грузию. Кроме нее, в январе пшеница приезжала из Казахстана (1,3 миллиона долларов) и Турции (3,6 тысячи долларов). Также грузины в январе покупали у россиян кукурузу – на 1,1 миллиона долларов, что на 0,2% больше, чем год назад. Также импортировалась гречка – на 154,6 тысячи долларов, что вдвое меньше, чем в январе 2025 года. Кукурузу, кроме РФ, Грузия покупала у Франции (126,9 тысячи долларов), Турции (22,9 тысячи) и Египта (10,8 тысячи), а гречку, совсем немного, – у Польши.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/09/284106114_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_56b94f144cdf35d2a26dd7f531917dec.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
экономика, грузия, новости, россия, зерно, статистика
экономика, грузия, новости, россия, зерно, статистика
Грузия в январе на пятую часть нарастила импорт пшеницы из РФ
Стоимость импорта Грузией пшеницы из России в январе достигла 5,7 миллиона долларов, увеличившись в годовом выражении на 21%
ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Россия в январе 2026 года, по сравнению с прошлым январем, на пятую часть нарастила поставки в Грузию пшеницы, а вот поставки гречки, наоборот, сократились вдвое, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии.
Стоимость импорта Грузией пшеницы из России в январе достигла 5,7 миллиона долларов, увеличившись в годовом выражении на 21%. При этом в месячном выражении произошло значительное снижение объемов поставок – в 1,9 раза.
Россия остается главным поставщиком пшеницы в Грузию. Кроме нее, в январе пшеница приезжала из Казахстана (1,3 миллиона долларов) и Турции (3,6 тысячи долларов).
Также грузины в январе покупали у россиян кукурузу – на 1,1 миллиона долларов, что на 0,2% больше, чем год назад. Также импортировалась гречка – на 154,6 тысячи долларов, что вдвое меньше, чем в январе 2025 года.
Кукурузу, кроме РФ, Грузия покупала у Франции (126,9 тысячи долларов), Турции (22,9 тысячи) и Египта (10,8 тысячи), а гречку, совсем немного, – у Польши.