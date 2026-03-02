https://sputnik-georgia.ru/20260302/konflikt-na-blizhnem-vostoke-grozit-zatyazhnym-krizisom--mnenie-gruzinskikh-ekspertov-297402163.html
Конфликт на Ближнем Востоке грозит затяжным кризисом – мнение грузинских экспертов
Конфликт на Ближнем Востоке грозит затяжным кризисом – мнение грузинских экспертов
Sputnik Грузия
США и Израиль будут пытаться подорвать внутреннюю стабильность Ирана, которая уже серьезно ослаблена после масштабных уличных протестов, считает эксперт 02.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-02T16:56+0400
2026-03-02T16:56+0400
2026-03-02T17:02+0400
в мире
новости
грузия
иран
сша
израиль
дональд трамп
михаил саакашвили
ильхам алиев
оаэ
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/02/1c/297368368_0:0:2998:1686_1920x0_80_0_0_d2a0ce8f3e6b103f9e03c4525cdbc8a8.jpg
ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Эскалация конфликта на Ближнем Востоке может перерасти в затяжной кризис с непредсказуемыми последствиями для всего региона – такую оценку событиям в Иране дали грузинские эксперты в беседе со Sputnik Грузия. В субботу, 28 февраля, США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке. Как отметил аналитик Заал Анджапаридзе, Иран – это не Венесуэла, поэтому за несколько дней изменить ситуацию в нужном для Вашингтона и его союзников направлении не удастся. По его словам, в ближайшие дни интенсивность ударов может возрасти. Параллельно США и Израиль, как он считает, будут пытаться подорвать внутреннюю стабильность Ирана, которая уже серьезно ослаблена после масштабных уличных протестов. "Там уже сформировалось ядро оппозиции, которое временно удалось загнать в подполье. Но, судя по всему, эти удары Израиля вновь выведут их на улицы, к чему их и призывают отдельные страны", – подчеркнул он. При этом эксперт отметил, что Иран обладает исторически устойчивыми государственными институтами. Кроме того, по его мнению, длительное закрытие Ормузского пролива приведет к резкому скачку цен на нефть. Пролив зажат между иранским побережьем и оманским полуостровом Мусандам, и через эту щель течет приблизительно пятая часть мировой нефти. Говоря о реакции грузинской оппозиции, эксперт отметил, что подобные ожидания уже наблюдались ранее. "Вы, наверное, помните, что такая же реакция была у оппозиции, когда США провели операцию в Венесуэле и похитили президента Мадуро. Повторяется то же самое. Оппозиция потеряла или теряет ощутимую поддержку в грузинском обществе и полностью полагается на внешнюю поддержку. Удары по Ирану дали им проблеск надежды", – сказал Анджапаридзе. В свою очередь эксперт Майя Николеишвили считает, что начало военной операции было ожидаемым на фоне заявлений президента США Дональда Трампа. По ее словам, тяжело смотреть на фотографии погибших в Иране мирных жителей, в том числе детей. "Это уже беспредел. Это уже не война. Во время переговоров обезглавить государство – это выходит за рамки всего", – отметила она. Комментируя заявление экс-президента Грузии заключенного Михаила Саакашвили о том, что он ждет развития аналогичного сценария в Грузии, Николеишвили добавила, что как врач не считает возможным обсуждать подобные высказывания. "Я заявления психически больных людей комментировать не буду", – подчеркнула она. Политолог Сосо Манджавидзе также считает, что эскалация на Ближнем Востоке развивается по нарастающей. По его словам, вызывает удивление некомпетентность планировщиков операции. "Иран демонстрирует мощь своего оружия. Масштабы ударов производят большое впечатление. У американских сил есть ресурс, но он не предусматривает ведения долгосрочной военной операции. Трамп говорил о завершении операции в течение четырех недель, однако, с учетом наличия у Ирана вооружений и союзников, цели, которые ставят перед собой США и Израиль, представляются трудноосуществимыми", – отметил Манджавидзе. Он добавил, что если конфликт затянется, то число стран, вовлеченных в него, может увеличиться за счет сторонников обеих сторон. Говоря о позиции грузинских властей, политолог подчеркнул, что Грузия не должна становиться ни на чью сторону. По его словам, Тбилиси занял уравновешенную позицию. Он также напомнил, что соболезнования Ирану выразил президент Азербайджана Ильхам Алиев, который является союзником Израиля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
https://sputnik-georgia.ru/20260302/pravitelstvo-gruzii-vyrazilo-obespokoennost-eskalatsiey-na-blizhnem-vostoke-297397996.html
иран
сша
израиль
оаэ
ближний восток
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/02/1c/297368368_312:0:2568:1692_1920x0_80_0_0_fd27d761d7f2fa729a410fa22c3d283e.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
в мире, новости, грузия, иран, сша, израиль, дональд трамп, михаил саакашвили, ильхам алиев, оаэ, ближний восток, обострение ситуации на ближнем востоке
в мире, новости, грузия, иран, сша, израиль, дональд трамп, михаил саакашвили, ильхам алиев, оаэ, ближний восток, обострение ситуации на ближнем востоке
Конфликт на Ближнем Востоке грозит затяжным кризисом – мнение грузинских экспертов
16:56 02.03.2026 (обновлено: 17:02 02.03.2026)
США и Израиль будут пытаться подорвать внутреннюю стабильность Ирана, которая уже серьезно ослаблена после масштабных уличных протестов, считает эксперт
ТБИЛИСИ, 2 мар — Sputnik. Эскалация конфликта на Ближнем Востоке может перерасти в затяжной кризис с непредсказуемыми последствиями для всего региона – такую оценку событиям в Иране дали грузинские эксперты в беседе со Sputnik Грузия.
В субботу, 28 февраля, США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. Иран в ответ ударил по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.
Как отметил аналитик Заал Анджапаридзе, Иран – это не Венесуэла, поэтому за несколько дней изменить ситуацию в нужном для Вашингтона и его союзников направлении не удастся.
"Я согласен с мнением, что военные действия США и Израиля против Ирана затянутся, потому что Иран – это явно не Венесуэла, и там ситуацию за пять дней не повернуть в ту сторону, в которую хотят США и их союзники", – сказал Анджапаридзе.
По его словам, в ближайшие дни интенсивность ударов может возрасти. Параллельно США и Израиль, как он считает, будут пытаться подорвать внутреннюю стабильность Ирана, которая уже серьезно ослаблена после масштабных уличных протестов.
"Там уже сформировалось ядро оппозиции, которое временно удалось загнать в подполье. Но, судя по всему, эти удары Израиля вновь выведут их на улицы, к чему их и призывают отдельные страны", – подчеркнул он.
При этом эксперт отметил, что Иран обладает исторически устойчивыми государственными институтами.
"Я ожидаю затяжной кризис, затяжной процесс. Исход будет зависеть от того, насколько иранская оппозиция сможет мобилизовать сторонников для свержения власти и сохранят ли силовые структуры лояльность действующему руководству", – добавил Анджапаридзе.
Кроме того, по его мнению, длительное закрытие Ормузского пролива приведет к резкому скачку цен на нефть.
Пролив зажат между иранским побережьем и оманским полуостровом Мусандам, и через эту щель течет приблизительно пятая часть мировой нефти.
Говоря о реакции грузинской оппозиции, эксперт отметил, что подобные ожидания уже наблюдались ранее.
"Вы, наверное, помните, что такая же реакция была у оппозиции, когда США провели операцию в Венесуэле и похитили президента Мадуро. Повторяется то же самое. Оппозиция потеряла или теряет ощутимую поддержку в грузинском обществе и полностью полагается на внешнюю поддержку. Удары по Ирану дали им проблеск надежды", – сказал Анджапаридзе.
В свою очередь эксперт Майя Николеишвили считает, что начало военной операции было ожидаемым на фоне заявлений президента США Дональда Трампа.
"Мы почти месяц ожидали этого, поскольку заявления президента Америки были довольно опасными. Нетаньяху добился своего. Они открыли страшный ящик Пандоры. Боюсь, что если мудрость восточных народов не возобладает, это может привести к катастрофе в регионе и даже в макрорегионе", – сказала Николеишвили.
По ее словам, тяжело смотреть на фотографии погибших в Иране мирных жителей, в том числе детей.
"Это уже беспредел. Это уже не война. Во время переговоров обезглавить государство – это выходит за рамки всего", – отметила она.
Комментируя заявление экс-президента Грузии заключенного Михаила Саакашвили о том, что он ждет развития аналогичного сценария в Грузии, Николеишвили добавила, что как врач не считает возможным обсуждать подобные высказывания.
"Я заявления психически больных людей комментировать не буду", – подчеркнула она.
Политолог Сосо Манджавидзе также считает, что эскалация на Ближнем Востоке развивается по нарастающей.
"Ситуация вышла из-под контроля. Уже понятно, что планы завершить все в течение пяти дней и в возникшем хаосе изменить режим неосуществимы", – заявил он.
По его словам, вызывает удивление некомпетентность планировщиков операции.
"Иран демонстрирует мощь своего оружия. Масштабы ударов производят большое впечатление. У американских сил есть ресурс, но он не предусматривает ведения долгосрочной военной операции. Трамп говорил о завершении операции в течение четырех недель, однако, с учетом наличия у Ирана вооружений и союзников, цели, которые ставят перед собой США и Израиль, представляются трудноосуществимыми", – отметил Манджавидзе.
Он добавил, что если конфликт затянется, то число стран, вовлеченных в него, может увеличиться за счет сторонников обеих сторон.
Говоря о позиции грузинских властей, политолог подчеркнул, что Грузия не должна становиться ни на чью сторону.
"Мы не должны становиться на чью-то сторону. Понятно, что эта война никому добра не принесет. Стремление Нетаньяху расшатать Иран и сменить власть сулит региону большие беды. Для нас это неприемлемо", – сказал Манджавидзе.
По его словам, Тбилиси занял уравновешенную позицию. Он также напомнил, что соболезнования Ирану выразил президент Азербайджана Ильхам Алиев, который является союзником Израиля.