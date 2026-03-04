https://sputnik-georgia.ru/20260304/gruziya-delaet-vse-chtoby-vernut-svoikh-grazhdan-na-rodinu---glava-mid-297439711.html
Грузия делает все, чтобы вернуть своих граждан на родину – глава МИД
Грузия делает все, чтобы вернуть своих граждан на родину – глава МИД
Sputnik Грузия
По информации главы МИД Грузии, 3 марта уже был осуществлен один рейс из Омана, более 100 граждан Грузии вернулись на родину, и запланировано еще два рейса 04.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-04T20:20+0400
2026-03-04T20:20+0400
2026-03-04T20:33+0400
политика
грузия
новости
тбилиси
мака бочоришвили
ближний восток
иран
мид грузии
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/02/16/297269223_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_92115ba1ab167f8edf0d39b568cd7b37.jpg
ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Правительство Грузии предпринимает все усилия, чтобы вернуть граждан Грузии, оказавшихся в центре конфликта на Ближнем Востоке, на родину, заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили. Закрытие воздушного пространства в ряде стран из-за продолжающихся событий на Ближнем Востоке нарушило авиасообщение. По решению правительства Грузии, специальные рейсы в Тбилиси запланированы на 3, 4 и 5 марта для граждан Грузии, столкнувшихся с задержками при возвращении на родину. "Мы максимально стараемся в кратчайшие сроки связаться и иметь коммуникацию со всеми гражданами Грузии, которые находятся в регионе и хотят вернуться в Грузию", – отметила Бочоришвили. По информации главы МИД Грузии, 3 марта уже был осуществлен один рейс из Омана, более 100 граждан Грузии вернулись на родину, и запланировано еще два рейса. "Сегодня осуществляется один специальный рейс из Саудовской Аравии, который заберет в Грузию около 170 граждан. Завтра будет осуществлен дополнительный рейс снова из аэропорта Маската", – заявила Бочоришвили. По ее словам, со стороны посольств осуществляется максимальная коммуникация с гражданами Грузии. "Мы стараемся доставить их на родину максимально безопасными путями, и я надеюсь, что сегодняшний рейс будет таким же спокойным и успешным, как и вчерашний, и мы сможем обеспечить мирное возвращение наших граждан", – отметила Бочоришвили. В субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. В ответ Иран осуществил ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Власти Грузии заявили о полной солидарности с арабскими странами Персидского залива, с которыми страна поддерживает особые партнерские отношения. Правительство выразило соболезнования народу Ирана в связи с гибелью мирных жителей, политических лидеров и детей, а также народу Израиля в связи с гибелью мирного населения. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
https://sputnik-georgia.ru/20260303/grazhdane-gruzii-vernutsya-iz-omana-spetsreysom-297424781.html
тбилиси
ближний восток
иран
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/02/16/297269223_89:0:1512:1067_1920x0_80_0_0_11dd1cd9eb8e943c798e97874342f824.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
политика, грузия, новости, тбилиси, мака бочоришвили, ближний восток, иран, мид грузии
политика, грузия, новости, тбилиси, мака бочоришвили, ближний восток, иран, мид грузии
Грузия делает все, чтобы вернуть своих граждан на родину – глава МИД
20:20 04.03.2026 (обновлено: 20:33 04.03.2026)
По информации главы МИД Грузии, 3 марта уже был осуществлен один рейс из Омана, более 100 граждан Грузии вернулись на родину, и запланировано еще два рейса
ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Правительство Грузии предпринимает все усилия, чтобы вернуть граждан Грузии, оказавшихся в центре конфликта на Ближнем Востоке, на родину, заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.
Закрытие воздушного пространства в ряде стран из-за продолжающихся событий на Ближнем Востоке нарушило авиасообщение. По решению правительства Грузии, специальные рейсы в Тбилиси запланированы на 3, 4 и 5 марта для граждан Грузии, столкнувшихся с задержками при возвращении на родину.
"Мы максимально стараемся в кратчайшие сроки связаться и иметь коммуникацию со всеми гражданами Грузии, которые находятся в регионе и хотят вернуться в Грузию", – отметила Бочоришвили.
По информации главы МИД Грузии, 3 марта уже был осуществлен один рейс из Омана, более 100 граждан Грузии вернулись на родину, и запланировано еще два рейса.
"Сегодня осуществляется один специальный рейс из Саудовской Аравии, который заберет в Грузию около 170 граждан. Завтра будет осуществлен дополнительный рейс снова из аэропорта Маската", – заявила Бочоришвили.
По ее словам, со стороны посольств осуществляется максимальная коммуникация с гражданами Грузии.
"Мы стараемся доставить их на родину максимально безопасными путями, и я надеюсь, что сегодняшний рейс будет таким же спокойным и успешным, как и вчерашний, и мы сможем обеспечить мирное возвращение наших граждан", – отметила Бочоришвили.
В субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. В ответ Иран осуществил ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Власти Грузии заявили о полной солидарности с арабскими странами Персидского залива, с которыми страна поддерживает особые партнерские отношения.
Правительство выразило соболезнования народу Ирана в связи с гибелью мирных жителей, политических лидеров и детей, а также народу Израиля в связи с гибелью мирного населения.