Грузия делает все, чтобы вернуть своих граждан на родину – глава МИД

Грузия делает все, чтобы вернуть своих граждан на родину – глава МИД

По информации главы МИД Грузии, 3 марта уже был осуществлен один рейс из Омана, более 100 граждан Грузии вернулись на родину, и запланировано еще два рейса 04.03.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Правительство Грузии предпринимает все усилия, чтобы вернуть граждан Грузии, оказавшихся в центре конфликта на Ближнем Востоке, на родину, заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили. Закрытие воздушного пространства в ряде стран из-за продолжающихся событий на Ближнем Востоке нарушило авиасообщение. По решению правительства Грузии, специальные рейсы в Тбилиси запланированы на 3, 4 и 5 марта для граждан Грузии, столкнувшихся с задержками при возвращении на родину. "Мы максимально стараемся в кратчайшие сроки связаться и иметь коммуникацию со всеми гражданами Грузии, которые находятся в регионе и хотят вернуться в Грузию", – отметила Бочоришвили. По информации главы МИД Грузии, 3 марта уже был осуществлен один рейс из Омана, более 100 граждан Грузии вернулись на родину, и запланировано еще два рейса. "Сегодня осуществляется один специальный рейс из Саудовской Аравии, который заберет в Грузию около 170 граждан. Завтра будет осуществлен дополнительный рейс снова из аэропорта Маската", – заявила Бочоришвили. По ее словам, со стороны посольств осуществляется максимальная коммуникация с гражданами Грузии. "Мы стараемся доставить их на родину максимально безопасными путями, и я надеюсь, что сегодняшний рейс будет таким же спокойным и успешным, как и вчерашний, и мы сможем обеспечить мирное возвращение наших граждан", – отметила Бочоришвили. В субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. В ответ Иран осуществил ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Власти Грузии заявили о полной солидарности с арабскими странами Персидского залива, с которыми страна поддерживает особые партнерские отношения. Правительство выразило соболезнования народу Ирана в связи с гибелью мирных жителей, политических лидеров и детей, а также народу Израиля в связи с гибелью мирного населения. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

