О чем говорили премьер-министры Грузии и Армении в Кахети – детали встречи

Грузия и Армения укрепляют стратегическое партнерство на фоне региональных вызовов 04.03.2026, Sputnik Грузия
14:54 04.03.2026 (обновлено: 15:47 04.03.2026)
Грузия и Армения укрепляют стратегическое партнерство на фоне региональных вызовов
ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Торговые отношения между Грузией и Арменией, перспективы дальнейшего сотрудничества и мир в регионе стали главными темами обсуждения премьер-министров двух стран – Ираклия Кобахидзе и Никола Пашиняна – в Кахетии. Глава армянского правительства прибыл в грузинскую столицу для участия в заседании Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.
"Сегодня состоялось 15-е заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Грузией и Арменией, на котором были представлены главы правительств и министры. Состоялась интересная дискуссия по различным темам, связанным с сотрудничеством двух стран", – заявил Ираклий Кобахидзе.
По его словам, центральной темой стало укрепление двусторонних отношений, которые приобрели особую актуальность на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.
"Мы видим, что вокруг нас сложилась довольно сложная ситуация, и тем более на этом фоне очень важно еще больше углублять сотрудничество между нашими странами", – подчеркнул Кобахидзе.
Премьер-министр Грузии отметил, что взаимодействие стран базируется на взаимном уважении и общих интересах.
"Мы рады, что у нас высокий уровень сотрудничества, однако существует постоянный интерес к дальнейшему углублению нашего стратегического партнерства, традиционной дружбы между двумя странами. Это сотрудничество основано на взаимном уважении и общих интересах", – заявил Кобахидзе.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы двусторонней повестки дня, затронув политическое и экономическое взаимодействие, а также партнерство в сферах образования, культуры и спорта.
"Несмотря на очень высокий уровень отношений, во всех направлениях существует дальнейший потенциал развития этого партнерства", – резюмировал Кобахидзе.
В свою очередь, Никол Пашинян отметил особую значимость Грузии для Армении.
"Ни для кого не секрет, что Грузия была, есть и будет самым желанным местом отдыха для армянских туристов. Из Грузии также растет число туристов в Армению, и эта растущая тенденция нас радует. Это показывает, что наша активная политическая дружба в сферах культуры, спорта, экономики, образования, науки отражается на отношениях между народами", – заявил Пашинян.
Армянский премьер также акцентировал внимание на необходимости сохранения мира в регионе.
"Мы считаем, что вызов для нашего региона непрост. У нас есть большая историческая возможность преодолеть существующие проблемы и вызовы. Мы надеемся, что эти возможности будут использованы", – подчеркнул он.
Пашинян добавил, что страны объединяют общие интересы в контексте европейской интеграции.
"В контексте отношений между Арменией и Евросоюзом Грузия является для нас очень важным партнером. Мы говорили об этом вопросе и надеемся, что в будущем мы также будем сотрудничать и добьемся ощутимых результатов".
По его словам, политический диалог между государствами остается крайне активным.
"Мы должны посмотреть, где мы можем сотрудничать еще более активно и эффективно для преодоления существующих вызовов и использования имеющихся у нас возможностей", – подытожил Пашинян.
Грузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики и туризма. На сегодняшний день Армения входит в десятку крупнейших торговых партнеров Грузии.
12 января 2023 года
в Ереване было подписано соглашение "О двустороннем безвизовом передвижении граждан", которое вступило в силу 13 июля 2023 года
. Оно позволяет гражданам обеих стран пересекать границу по внутренним ID-картам.
В конце января 2024 года
Грузия и Армения официально заключили соглашение о стратегическом партнерстве.