О чем говорили премьер-министры Грузии и Армении в Кахети – детали встречи

О чем говорили премьер-министры Грузии и Армении в Кахети – детали встречи

04.03.2026

2026-03-04T14:54+0400

2026-03-04T14:54+0400

2026-03-04T15:47+0400

ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Торговые отношения между Грузией и Арменией, перспективы дальнейшего сотрудничества и мир в регионе стали главными темами обсуждения премьер-министров двух стран – Ираклия Кобахидзе и Никола Пашиняна – в Кахетии. Глава армянского правительства прибыл в грузинскую столицу для участия в заседании Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству."Сегодня состоялось 15-е заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Грузией и Арменией, на котором были представлены главы правительств и министры. Состоялась интересная дискуссия по различным темам, связанным с сотрудничеством двух стран", – заявил Ираклий Кобахидзе.По его словам, центральной темой стало укрепление двусторонних отношений, которые приобрели особую актуальность на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке."Мы видим, что вокруг нас сложилась довольно сложная ситуация, и тем более на этом фоне очень важно еще больше углублять сотрудничество между нашими странами", – подчеркнул Кобахидзе.Премьер-министр Грузии отметил, что взаимодействие стран базируется на взаимном уважении и общих интересах."Мы рады, что у нас высокий уровень сотрудничества, однако существует постоянный интерес к дальнейшему углублению нашего стратегического партнерства, традиционной дружбы между двумя странами. Это сотрудничество основано на взаимном уважении и общих интересах", – заявил Кобахидзе.В ходе встречи стороны обсудили вопросы двусторонней повестки дня, затронув политическое и экономическое взаимодействие, а также партнерство в сферах образования, культуры и спорта. "Несмотря на очень высокий уровень отношений, во всех направлениях существует дальнейший потенциал развития этого партнерства", – резюмировал Кобахидзе.В свою очередь, Никол Пашинян отметил особую значимость Грузии для Армении. "Ни для кого не секрет, что Грузия была, есть и будет самым желанным местом отдыха для армянских туристов. Из Грузии также растет число туристов в Армению, и эта растущая тенденция нас радует. Это показывает, что наша активная политическая дружба в сферах культуры, спорта, экономики, образования, науки отражается на отношениях между народами", – заявил Пашинян.Армянский премьер также акцентировал внимание на необходимости сохранения мира в регионе. "Мы считаем, что вызов для нашего региона непрост. У нас есть большая историческая возможность преодолеть существующие проблемы и вызовы. Мы надеемся, что эти возможности будут использованы", – подчеркнул он.Пашинян добавил, что страны объединяют общие интересы в контексте европейской интеграции."В контексте отношений между Арменией и Евросоюзом Грузия является для нас очень важным партнером. Мы говорили об этом вопросе и надеемся, что в будущем мы также будем сотрудничать и добьемся ощутимых результатов".По его словам, политический диалог между государствами остается крайне активным. Грузия и АрменияГрузия и Армения установили дипломатические отношения в июле 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики и туризма. На сегодняшний день Армения входит в десятку крупнейших торговых партнеров Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

