Политолог: транзитная роль Грузии неизменна

Транзитная роль Грузии играет особо важную роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС

ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Транзитная роль Грузии на протяжении более чем 30 лет оставалась стабильной, несмотря на политические изменения в стране, рассказал основатель научно-исследовательского института SIKHA Foundation, политолог Арчил Сихарулидзе в Мультимедийном пресс центре Sputnik Грузия. Транзитная роль Грузии играет особенно важную роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию. По его словам, этим грузинская сторона убеждает мир, что какая бы власть не пришла, что бы в стране не происходило, все будет идти по плану. Политолог также отметил, что по инициативе "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания" (TRIPP) существует много вопросов. "Что мешает Ирану шарахнуть по той точке, по той трубе, которую проложат благодаря помощи Америки? Что, если Россия посчитает, что американские военные, которые охраняют дорогу, участок Трампа, нарушают интересы РФ? Что, если Никол Пашинян уйдет из власти и придет оппозиция, которая рассматривает многие его проекты, как например перезагрузку отношений с Турцией, как предательство?" – сказал Сихарулидзе. По его словам, очень много вопросов с точки зрения экономики. Непонятно, зачем вкладываться в дороги, вокруг которых возникает много "если", когда есть дорога через Грузию, где в транзитном плане все стабильно и ни разу не было к ней вопросов о транзите товаров. Он также отметил, что в Тбилиси власть и оппозиция четко понимают, что Грузию нельзя заменить ни одной дорогой через Армению в Азербайджан или через Азербайджан в Армению и в Турцию. "Все важные и масштабные проекты через Центральную Азию, черноморский кабель – все проходит через Грузию", – подчеркнул Сихарулидзе. Средний коридор Транскаспийский международный транспортный маршрут (Средний коридор) был создан в феврале 2014 года с участием ведущих предприятий в сфере морских и железнодорожных перевозок Азербайджана, Казахстана и Грузии. Маршрут коридора в настоящее время проходит от китайско-казахстанской границы через Казахстан, Каспийское море, Азербайджан и Грузию в Европу. Грузия подключилась к Среднему коридору в 2022 году. Инициатором включения в коридор Грузии как части транзитного пути выступила Турция. Развитие транзитных путей через Грузию – один из наиболее важных приоритетов правительства страны, которое вкладывает значительные инвестиции в это направление. Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

