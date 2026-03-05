Сборная Грузии по баскетболу занимает 23 место в европейском рейтинге FIBA

https://sputnik-georgia.ru/20260305/sbornaya-gruzii-po-basketbolu-zanimaet-23-mesto-v-evropeyskom-reytinge-fiba-297440121.html

ТБИЛИСИ, 5 мар — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу занимает 23 место в рейтинге европейских команд на официальном сайте Международной федерации баскетбола FIBA.Грузинская сборная в этот понедельник обыграла команду Дании в Тбилиси в четвертом туре первого этапа квалификации на чемпионат мира и вышла во второй групповой этап – 89:60.Рейтинг основан на результатах февральско-мартовского окна квалификации чемпионата мира, где Грузия дважды обыграла датскую команду. После ноябрьского окна команда поднялась на пять позиций."Грузия вышла в следующий этап. Выглядит неплохо. Впереди еще два важных матча – против Украины и Испании (в июле). Пока неизвестно, сколько побед понадобится Грузии, чтобы выйти во второй групповой этап", – говорится в информации FIBA.Одно не вызывает сомнений у международной федерации – потенциал капитана сборной Торнике Шенгелия как MVP."Он провел еще два матча на высоком уровне и еще раз подтвердил свой статус одного из самых уважаемых баскетболистов Европы", – говорится в информации.Турция занимает первое место в рейтинге, Польша – второе, а Испания – третье. Все три страны одержали по четыре победы в отборочном этапе чемпионата мира.Следующие два матча группы пройдут в июле: сборная Грузии сыграет на выезде против Украины (матч состоится в Латвии) 2 июля, а 5 июля примет Испанию. Игроки NBA Сандро Мамукелашвили и Гога Битадзе также помогут сборной в этих матчах.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

