Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20260305/schitaete-li-vy-gruziyu-nepunktualnoy-stranoy-297451077.html
Считаете ли вы Грузию непунктуальной страной?
Считаете ли вы Грузию непунктуальной страной?
Sputnik Грузия
Грузия стала эпицентром значительной миграции в последние годы. Миграционные процессы подстегиваются боевыми действиями во многих близлежащих странах. Одной из... 05.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-05T14:51+0400
2026-03-05T15:34+0400
грузия
новости
миграция
общество
инфографика
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/03/05/297450495_0:1:3639:2048_1920x0_80_0_0_3c9c2d9dcd9a739c18681cb56295a4a4.png
Грузия стала эпицентром значительной миграции в последние годы. Миграционные процессы подстегиваются боевыми действиями во многих близлежащих странах. Одной из возможных проблем, о которой говорят мигранты, является "медленный темп жизни".Sputnik Грузия решил опросить своих читателей, считают ли они Грузию непунктуальной, "южной страной". Несмотря на существующие распространенные взгляды, голоса проголосовавших, однозначно ответивших "да" или "нет", практически равны.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/03/05/297450495_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_fb75306e8e7e4992415a862b3fa928a3.png
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, миграция, общество, инфографика, инфографика
грузия, новости, миграция, общество, инфографика, инфографика

Считаете ли вы Грузию непунктуальной страной?

14:51 05.03.2026 (обновлено: 15:34 05.03.2026)
Подписаться
Считаете ли вы Грузию непунктуальной страной - Sputnik Грузия
Грузия стала эпицентром значительной миграции в последние годы. Миграционные процессы подстегиваются боевыми действиями во многих близлежащих странах. Одной из возможных проблем, о которой говорят мигранты, является "медленный темп жизни".
Sputnik Грузия решил опросить своих читателей, считают ли они Грузию непунктуальной, "южной страной". Несмотря на существующие распространенные взгляды, голоса проголосовавших, однозначно ответивших "да" или "нет", практически равны.
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
Android APK
© 2026 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0