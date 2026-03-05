https://sputnik-georgia.ru/20260305/schitaete-li-vy-gruziyu-nepunktualnoy-stranoy-297451077.html

Считаете ли вы Грузию непунктуальной страной?

Грузия стала эпицентром значительной миграции в последние годы. Миграционные процессы подстегиваются боевыми действиями во многих близлежащих странах. Одной из возможных проблем, о которой говорят мигранты, является "медленный темп жизни".Sputnik Грузия решил опросить своих читателей, считают ли они Грузию непунктуальной, "южной страной". Несмотря на существующие распространенные взгляды, голоса проголосовавших, однозначно ответивших "да" или "нет", практически равны.

