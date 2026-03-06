https://sputnik-georgia.ru/20260306/es-chastichno-priostanovil-bezvizovyy-rezhim-dlya-gruzii-297473326.html

ЕС частично приостановил безвизовый режим для Грузии

ЕС частично приостановил безвизовый режим для Грузии

Sputnik Грузия

Механизм приостановки действия виз активируется в ответ на преднамеренное и продолжающееся нарушение Грузией обязательств, взятых в рамках безвизового режима... 06.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-06T15:32+0400

2026-03-06T15:32+0400

2026-03-06T16:17+0400

новости

грузия

политика

брюссель

еврокомиссия

безвизовый режим

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/06/1d/293961946_0:0:3263:1836_1920x0_80_0_0_d2a599805e6bbe0539c847712b152ddf.jpg

ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Европейская комиссия приостанавливает безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов, говорится в сообщении на сайте Еврокомиссии. По решению Еврокомиссии, с 6 марта владельцам грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов для въезда в Шенгенскую зону в служебных целях потребуется виза. Это первый случай применения обновленного механизма приостановки безвизового режима ЕС, вступившего в силу в конце 2025 года, что позволяет быстро восстанавливать визовые требования для третьих стран на 12-36 месяцев. По мнению Еврокомиссии, либерализация визового режима направлена на развитие межличностных контактов и продвижение общих ценностей, включая уважение прав человека и демократических принципов. "Действия грузинских властей с октября 2024 года, включая подавление протестующих, оппозиционных политиков и независимых СМИ, негативно повлияли на ситуацию в Грузии и привели к нарушениям ряда основных прав и международных правовых норм. Грузия также отказалась привести свою визовую политику в соответствие с визовой политикой ЕС, что является важным условием сохранения безвизового режима", – отмечено в сообщении. Еврокомиссия считает, что действия грузинских властей подрывают принципы, на которых основана либерализация визового режима. Кроме того, Еврокомиссия приняла руководящие принципы для консульских учреждений и пограничной охраны государств-членов, чтобы поддержать государства-члены в эффективном осуществлении решения о приостановке безвизового режима. "В руководящих принципах рекомендуется усилить контроль над всеми гражданами Грузии, пересекающими внешние границы ЕС: представители грузинских властей должны использовать свои дипломатические или служебные паспорта при поездках в ЕС в служебных и дипломатических целях. В противном случае может быть выдан запрет на въезд", – говорится в решении. По заданию Еврокомиссии, государства-члены должны также обеспечить проверку всех граждан Грузии по национальным и европейским базам данных, таким как Визовая информационная система, Шенгенская информационная система и другие общедоступные базы данных. Ранее власти Грузии заявляли, что введение визового режима не составит для них проблемы, и они смогут без препятствий въезжать как по обычным паспортам, так и получать визы. Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский Союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 для граждан действует безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ на принятие законов "О прозрачности иностранного влияния" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской Мечты", и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский Союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую Мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен. * Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

https://sputnik-georgia.ru/20251222/evrosoyuz-manipuliruet-faktami-v-gruzii-raskritikovali-doklad-po-rasshireniyu-296297811.html

брюссель

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, грузия, политика, брюссель, еврокомиссия, безвизовый режим