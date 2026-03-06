https://sputnik-georgia.ru/20260306/glavnaya-chast-vizita-gruzinskoy-delegatsii-parlamenta-ssha-zavershena--itogi-297462987.html

Главная часть визита грузинской делегации парламента США завершена – итоги

ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Делегация парламента Грузии обсудила грузино-американские отношения и их дальнейшее развитие в Конгрессе США, а также представила свою позицию на заседании "Альянса суверенных государств", заявил глава парламентского комитета по внешним связям Николоз Самхарадзе.Грузинская делегация находится с визитом в США. В состав делегации входят депутаты Николоз Самхарадзе, Мариам Лашхи, Лика Шартава и Эка Сепашвили. Грузинские парламентарии проводят встречи как в Конгрессе, так и с представителями исполнительной власти."Основной темой наших разговоров снова и снова были грузино-американские отношения, оздоровление этих отношений и переход на новый этап, однако мы рассмотрели различные аспекты вопросов, в основном коснулись вопросов безопасности, текущих событий в нашем регионе, вопроса оккупации. Также от конгрессменов мы получили информацию о текущих событиях в Иране и их оценке", – сказал Самхарадзе.По его словам, грузинские парламентарии в Конгрессе встретились с председателем подкомитета по Европе Китом Селфом, а также с конгрессменами Рэнди Файном, Майком Тернером, Райаном Зинке и Анной Паулиной Луной."Конгрессмены также заинтересовались вопросом развития Среднего коридора и ролью Грузии в Среднем коридоре. Соответственно, у нас были очень интересные беседы и диалоги", – отметил Самхарадзе.Он отметил, что грузинская делегация дала совет конгрессменам внимательно изучать те законодательные инициативы, представляемые в Конгресс, которые явно носят антигрузинский характер, чтобы не навредить той позитивной динамике, которая появилась в отношениях Грузии и США.Кроме того, глава парламентского комитета по внешним связям представил позицию Грузии и на конференции "Альянс суверенных государств", где назвал главным устремлением Грузии восстановление территориальной целостности и обеспечение экономического благосостояния грузинского народа."Мы были жертвами иностранного вмешательства в наши выборы и внутренние дела. Когда я говорю об иностранном вмешательстве, я имею в виду не только Российскую Федерацию, но также имею в виду неправительственные организации, которые финансировались из США и Европы и которые фактически работали над подрывом легитимности демократически избранного правительства, а также над поощрением беспорядков, насилия и, в конечном итоге, насильственного свержения правительства", – заявил Самхарадзе.Депутат выразил надежду, что в условиях новой администрации США грузино-американские отношения будут развиваться на основании единых ценностей."Наши ценности – христианские и традиционные ценности – являются основой нашей внутренней и внешней политики. Соответственно, мы надеемся, что в условиях новой администрации, во-первых, грузино-американские отношения еще больше углубятся и расцветут, и, во-вторых, мы вместе будем стоять на защите суверенитета, демократии, свободы слова и выборов в наших странах", – отметил Самхарадзе.Грузия и СШАОтношения Грузии и США на сегодняшний день носят формальный характер. Между странами при администрации бывшего президента США Джо Байдена было приостановлено стратегическое партнерство, действовавшее с 2009 года, и против ряда грузинских чиновников введены визовые санкции.Ограничения, но уже финансовые, со стороны Вашингтона были введены против почетного председателя правящей партии Грузии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзины Иванишвили.Поводом для ухудшения отношений послужил принятый в Грузии ряд законов, которые, по мнению администрации Байдена, "противоречат принципам демократии".После прихода к власти Дональда Трампа правительство в Тбилиси не раз заявляло о желании перезагрузки отношений и заключения нового соглашения о стратегическом партнерстве на равных условиях, среди которых – безвизовый режим для граждан страны и прямые авиарейсы. Четкого ответа на эту инициативу "Грузинская мечта" пока так и не получила.В отличие от ряда европейских стран, администрация Трампа не ставит под сомнение легитимность правительства Грузии, но контактов на высшем уровне пока нет, и взаимодействие ограничивается коммуникацией через диппредставительства. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

