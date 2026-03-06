https://sputnik-georgia.ru/20260306/takoe-proschat-nelzya--v-gruzii-kommentiruyut-novoe-zayavlenie-eks-ministra-oborony-strany-297470511.html

Такое прощать нельзя – в Грузии комментируют новое заявление экс-министра обороны страны

Sputnik Грузия

Экс-глава оборонного ведомства заявила о том, что в Грузии функционирует т. н. "университет", который поддерживает Иран и является фактически "школой... 06.03.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 6 мар – Sputnik. Никому нельзя прощать антигосударственные заявления, в том числе экс-министру обороны Тине Хидашели, заявил депутат от партии "Сила народа" Гурам Мачарашвили.Хидашели, которая является основателем НПО "Гражданская идея", заявила, что у нее есть опасения, что после завершения конфликта на Ближнем Востоке администрация Трампа может наказать страны, которые ее не поддерживают, и это отразится на Грузии."Антигосударственные заявления никому не прощаются. Когда вы были министром обороны, были членом парламента, занимали должности, владели секретной информацией об обороноспособности своей страны, а теперь представляете иностранную страну и публично заявляете, что в Грузии происходят процессы, которые требуют удара, в том числе из Соединенных Штатов, – что это значит?" – ответил Мачарашвили Хидашели.По его словам, Хидашели и подобные ей служат иностранным силам."Проблема в том, что эти люди ментально являются представителями иностранной страны. Не только потому, что они сами хотят прийти к власти с помощью иностранной силы, но и ментально действительно думают, что допустимо приводить бомбы другой страны в свою страну", – заявил Мачарашвили.Ранее Хидашели заявила о том, что в Грузии функционирует т. н. "университет", который поддерживает Иран и является фактически "школой террористов". Это заявление власти Грузии назвали абсурдным и заявили, что за такие антигосударственные высказывания главе НПО придется ответить.В субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей.В ответ Иран осуществил ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.Власти Грузии заявили о полной солидарности с арабскими странами Персидского залива, с которыми страна поддерживает особые партнерские отношения.Правительство выразило соболезнования народу Ирана в связи с гибелью мирных жителей, политических лидеров и детей, а также народу Израиля в связи с гибелью мирного населения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

