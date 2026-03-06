https://sputnik-georgia.ru/20260306/v-gruzii-podderzhali-orbana-i-raskritikovali-zelenskogo-i-es--chem-nedovolny-297463303.html

В Грузии поддержали Орбана и раскритиковали Зеленского и ЕС – чем недовольны

В Грузии поддержали Орбана и раскритиковали Зеленского и ЕС – чем недовольны

Sputnik Грузия

В Тбилиси возмущены заявлением президента Украины, в котором тот предполагает расправу над премьер-министром Венгрии 06.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-06T13:53+0400

2026-03-06T13:53+0400

2026-03-06T14:18+0400

политика

грузия

новости

михаил саакашвили

украина

венгрия

виктор орбан

владимир зеленский

нато

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23716/46/237164683_0:94:2000:1219_1920x0_80_0_0_09eb672642b951a290968a13e88066a3.jpg

ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Заявление президента Украины Владимира Зеленского выходит за рамки, заявил глава комитета по европейской интеграции Леван Махашвили в ответ на его высказывания.Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что даст Вооруженным силам Украины адрес "одного человека в Евросоюзе", если тот продолжит блокировать европейскую помощь Киеву, имея в виду премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который высказался против помощи ЕС Украине.В то же время депутат парламента Грузии отметил, что для Грузии не было неожиданным решение ЕС, озвученное изданием Politico.По данным издания, послы Евросоюза заявили главе администрации Урсулы фон дер Ляйен, что страны-члены не примут спорное предложение комиссии об "обратном расширении", что фактически блокирует модель "сначала членство, потом интеграция", которую исполнительная власть поддерживала с целью вступления Украины в ЕС к 2027 году."Украину не собирались принимать ни в НАТО, ни в Евросоюз, и сейчас потихоньку проводят такого типа решения. Если кто-то и ведет антиевропейскую кампанию или дезинформационную кампанию, то это сам Брюссель, сами те высокопоставленные чиновники, которые в свое время обманывали Украину ложными обещаниями", – заявил Махашвили.Отношения Грузии и УкраиныИ без того натянутые из-за назначения в 2020 году экс-президента Грузии Михаила Саакашвили главой Национального совета реформ Украины, грузино-украинские отношения ухудшились на фоне конфликта на Украине.После того как власти Грузии отказались организованно отправлять бойцов-добровольцев на Украину и вводить собственные санкции против России, в марте 2022 года президент Владимир Зеленский заявил об отзыве посла Украины в Грузии Игоря Долгова.В июне 2022 года Долгов был снят с должности посла Украины в Грузии. Зеленский назначил нового посла (Михаила Бродовича) лишь 26 января 2026 года.В июле 2023 года Зеленский предписал тогдашнему послу Грузии на Украине Георгию Закарашвили покинуть Киев в течение 48 часов. Поводом было названо ненадлежащее обращение с осужденным экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, который является гражданином Украины.Кроме того, под санкции Украины попали брат экс-премьера Грузии, миллиардера Бидзины Иванишвили, – Александр Иванишвили, его супруга Кетеван Хараидзе, а также двоюродный брат Иванишвили, бизнесмен Уча Мамацашвили, и его сын Тите Мамацашвили, грузинская авиакомпания Georgian Airways и ее учредитель Тамаз Гаиашвили.С начала конфликта на Украине высшее руководство страны не раз резко критиковало власти Грузии за отказ вводить санкции против России и, более того, обвиняло в оказании РФ помощи в обходе санкций Запада.В правящей партии Грузии в ответ говорили, что высокопоставленные должностные лица Украины стремятся втянуть Грузию в войну, чтобы облегчить свое положение. По словам лидеров "Грузинской мечты", к этому в Грузии также стремятся крупнейшая оппозиционная партия страны "Единое национальное движение" и ее соратники.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

https://sputnik-georgia.ru/20260305/orban-gotov-siloy-zastavit-ukrainu-vozobnovit-postavki-po-druzhbe-297460746.html

украина

венгрия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, михаил саакашвили, украина, венгрия, виктор орбан, владимир зеленский, нато