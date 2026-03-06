https://sputnik-georgia.ru/20260306/v-gruzii-primut-mery-dlya-usileniya-obektivnosti-telekanalov-na-fone-sanktsiy-297477137.html

В Грузии примут меры для усиления объективности телеканалов на фоне санкций

В Грузии примут меры для усиления объективности телеканалов на фоне санкций

Sputnik Грузия

Ограничение свободы средств массовой информации допустимо только при высоком стандарте доказательств, особом основании и особой законной процедуре, говорится в... 06.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-06T19:52+0400

2026-03-06T19:52+0400

2026-03-06T21:19+0400

грузия

новости

политика

великобритания

тв "имеди"

национальная комиссия по коммуникациям грузии

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23387/94/233879477_0:274:3042:1985_1920x0_80_0_0_fd20daf1ecbebbfe7cb2b5fd3f25f495.jpg

ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Национальная комиссия по коммуникациям Грузии считает, что введение санкций Великобританией против грузинских телекомпаний "Имеди" и "ПосТВ" негативно скажется на конкуренции в сфере телевещания и обещает принять все меры, чтобы не допустить этого. Грузинские телекомпании "Имеди" и "PosТV" попали под санкции Великобритании за распространение "заведомо вводящей в заблуждение информацию о конфликте на Украине, что обеспечивает поддержку или продвигает политику или действия, которые дестабилизируют Украину или подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины". Комиссия отмечает, что ограничение свободы средств массовой информации допустимо только при высоком стандарте доказательств, особом основании и особой законной процедуре. "По тем вопросам, которые легли в основу вышеуказанных решений, в комиссию никто не обращался с жалобой", – отмечается в заявлении комиссии. При этом комиссия отмечает, что, несмотря на существование закона о регулировании содержания вещания, комиссия почти год реагирует только на жалобы и сама не начинала административное производство в отношении вещателей по этому же закону. По ее словам, задействование проверок необходимо для того, чтобы объективность вещателей оценивалась на основе надлежащей процедуры и высокого правового стандарта. "Призываем все действующие в Грузии вещатели еще раз внимательно ознакомиться с соответствующими законодательными нормами и обеспечить соблюдение стандартов объективности", – говорится в заявлении. При этом в заявлении указано: "Комиссия по коммуникациям будет действовать с высокой ответственностью, чтобы защитить свободу средств массовой информации, справедливую конкуренцию, свободу выражения и медиаплюрализм в Грузии". Согласно вступившим в силу поправкам в закон "О вещании" в Грузии установлен целый ряд новых регуляций, требований и стандартов в отношении теле- и радиовещателей. Законом регулируются вопросы, связанные с надлежащей точностью фактов и правом на ответ, справедливостью и беспристрастностью, неприкосновенностью частной жизни, получением и передачей информации вещателем, освещением вооруженного противостояния и других чрезвычайных ситуаций, а также защитой несовершеннолетнего лица. Полномочия по реагированию на нарушение стандартов вещания предоставлены государственному органу – Национальной комиссии по коммуникациям. В случае установления нарушения комиссия имеет право применить к вещателю следующие санкции: предупреждение, штраф и в определенных случаях – приостановление и аннулирование лицензии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

https://sputnik-georgia.ru/20260227/sanktsii-velikobritanii-ne-pomekha---telekanal-imedi-otkroet-svoy-bank-v-gruzii-297352349.html

великобритания

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, политика, великобритания, тв "имеди", национальная комиссия по коммуникациям грузии