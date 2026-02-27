https://sputnik-georgia.ru/20260227/sanktsii-velikobritanii-ne-pomekha---telekanal-imedi-otkroet-svoy-bank-v-gruzii-297352349.html

Санкции Великобритании не помеха – телеканал "Имеди" откроет свой банк в Грузии

Лишившись доступа к западным финансовым инструментам, медиагигант создает собственную банковскую структуру, чтобы обойти британские ограничения и обезопасить... 27.02.2026, Sputnik Грузия

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24599/65/245996564_0:175:3017:1872_1920x0_80_0_0_71e0f0782256313b93193f7c984267a6.jpg

ТБИЛИСИ, 27 фев — Sputnik. Новые учредители холдинга "Имеди" заявили о создании в Грузии собственного коммерческого банка – "Банка Имеди". Его планируется открыть в течение нескольких месяцев при поддержке партнеров и с соблюдением всех необходимых процедур.Решение было принято на фоне санкций Великобритании, которая внесла "Имеди" и телеканал "PosТV" в черный список в рамках антироссийских ограничительных мер. Эти СМИ обвиняются в распространении дезинформации о российско-украинском конфликте. В отношении телекомпаний применены такие меры, как замораживание активов, дисквалификация директоров и ограничения на предоставление трастовых услуг."Мы, новые учредители холдинга "Имеди", при финансовой поддержке верных друзей и спонсоров телекомпании, с соблюдением всех необходимых процедур, в кратчайшие сроки – всего за несколько месяцев – создадим собственный банк под названием "Банк Имеди", – говорится в заявлении телекомпании.В холдинге уверены, что, несмотря на "циничные аргументы" и "искусственно созданный ажиотаж", у "Имеди" не возникнет финансовых проблем. По утверждению руководства, у вещателя никогда не было сложностей с привлечением рекламы и инвестиций.В заявлении выражена благодарность компаниям и организациям, которые в последние дни проявили солидарность и подтвердили готовность продолжать финансовую поддержку. Отмечается, что ряд банков также выразил готовность предоставлять телекомпании обслуживание, несмотря на возможные риски для своего бизнеса.При этом в "Имеди" заявили, что осознают потенциальные угрозы для партнеров – будь то антипиар или финансовое давление – и не хотят подвергать их дополнительным рискам. В компании считают, что атаки на телехолдинг являются продолжением давления на свободные медиа и свободу слова.Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе ранее заявил, что государство обеспечит защиту телекомпаний, попавших под санкции Великобритании, чтобы они могли продолжать работу без ограничений. По его словам, "Имеди" и "PosТV" сохранят привычный режим деятельности, а сотрудничающие с ними компании также получат поддержку.Кобахидзе подчеркнул, что в стране будут защищены права всех субъектов – банков, медиа и бизнеса, включая право на свободу СМИ и предпринимательскую деятельность. Он добавил, что государственные компании продолжат сотрудничество с этими телеканалами, и заверил, что их работа в Грузии не будет ограничена.Грузинские телекомпании "Имеди" и "PosТV" попали под санкции Великобритании за распространение "заведомо вводящей в заблуждение информации о конфликте на Украине, что обеспечивает поддержку или продвигает политику либо действия, дестабилизирующие Украину или подрывающие ее территориальную целостность, суверенитет и независимость".Ранее генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта", мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что нет никаких аргументов, доказывающих обвинения Великобритании в адрес телеканалов.Всего в санкционном списке Великобритании значатся 13 граждан Грузии и две компании – "Имеди" и "PosТV". Основная часть лиц в списке – это высокопоставленные бывшие и нынешние чиновники, против которых санкции были введены за нарушение прав человека во время акций протеста в Тбилиси.Грузия и ВеликобританияЕще до парламентских выборов в середине октября 2024 года посол Великобритании Гарет Уорд сообщил, что Лондон приостановил стратегический "Диалог Уордропа" с Грузией и отменил переговоры высокого уровня в сфере обороны. Диалог был заморожен впервые с момента его создания в 2014 году из-за предполагаемого отступления правительства "Грузинской мечты" от прозападного курса.По словам Уорда, в первые же месяцы работы ему пришлось выражать обеспокоенность касательно "отката демократии и антизападной риторики" грузинских властей. "Диалог Уордропа", названный в честь британского дипломата Оливера Уордропа, охватывает такие сферы, как внешняя политика, оборона, безопасность, экономика и торговля.Между тем к апрелю 2025 года число грузинских чиновников под санкциями Великобритании выросло до 11 человек. Первые ограничения были введены 19 декабря 2024 года в отношении главы МВД Вахтанга Гомелаури и других высокопоставленных лиц ведомства: Сулхана Тамазашвили, Миллера Лагазаури, Звиада Харазишвили и Александра Дарахвелидзе. 2 апреля 2025 года в список были добавлены судьи Михаил Чинчаладзе и Леван Мурусидзе.По утверждению британского правительства, санкции стали ответом на нападения на журналистов и протестующих во время проевропейских митингов в конце 2024 года, а также на последующие уголовные дела и причастность ряда чиновников к коррупции.24 февраля 2026 года под санкции Великобритании за "информационную поддержку политики, дестабилизирующей Украину", попали телекомпании "Имеди" и "PosТV".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

