Борьба с наркопреступлениями в Грузии: новые задержания
Борьба с наркопреступлениями в Грузии: новые задержания
Всем задержанным грозит до 20 лет лишения свободы 07.03.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Сотрудники полиции на западе Грузии задержали за содействие реализации наркотиков четырех человек и предотвратили ввоз в страну запрещенных психотропных веществ, говорится в материалах МВД Грузии. Среди задержанных есть как граждане Грузии, так и иностранцы, сообщают в ведомстве. Полицейские изъяли у задержанных большое количество метадона, а также средства для упаковки и реализации наркотиков. Всем задержанным грозит до 20 лет лишения свободы.
Борьба с наркопреступлениями в Грузии: новые задержания
Всем задержанным грозит до 20 лет лишения свободы
ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Сотрудники полиции на западе Грузии задержали за содействие реализации наркотиков четырех человек и предотвратили ввоз в страну запрещенных психотропных веществ, говорится в материалах МВД Грузии.
Среди задержанных есть как граждане Грузии, так и иностранцы, сообщают в ведомстве. Полицейские изъяли у задержанных большое количество метадона, а также средства для упаковки и реализации наркотиков.
Попытку ввезти психотропные вещества пресекли в Тбилисском международном аэропорту. По данным МВД Грузии, у гражданина Турции обнаружили 809 таблеток психотропного вещества. Иностранец был задержан.
Всем задержанным грозит до 20 лет лишения свободы.
Борьба с преступлениями, связанными с наркотиками, является приоритетным направлением МВД Грузии. Только в январе 2026 года за такие преступления к ответственности привлекли 756 человек, из которых 536 обвиняются в незаконном приобретении и хранении наркотических средств, а 38 – в реализации наркотиков.