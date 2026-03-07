https://sputnik-georgia.ru/20260307/borba-s-narkoprestupleniyami-v-gruzii-novye-zaderzhaniya-297482674.html

Борьба с наркопреступлениями в Грузии: новые задержания

Борьба с наркопреступлениями в Грузии: новые задержания

Всем задержанным грозит до 20 лет лишения свободы 07.03.2026

ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Сотрудники полиции на западе Грузии задержали за содействие реализации наркотиков четырех человек и предотвратили ввоз в страну запрещенных психотропных веществ, говорится в материалах МВД Грузии. Среди задержанных есть как граждане Грузии, так и иностранцы, сообщают в ведомстве. Полицейские изъяли у задержанных большое количество метадона, а также средства для упаковки и реализации наркотиков. Всем задержанным грозит до 20 лет лишения свободы. Наркотики на 3 миллиона нашли в Грузии: обвиняемые – иностранцы>>Борьба с преступлениями, связанными с наркотиками, является приоритетным направлением МВД Грузии. Только в январе 2026 года за такие преступления к ответственности привлекли 756 человек, из которых 536 обвиняются в незаконном приобретении и хранении наркотических средств, а 38 – в реализации наркотиков.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

