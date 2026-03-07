https://sputnik-georgia.ru/20260307/grazhdanam-gruzii-pomogayut-vernutsya-na-rodinu--naznachen-dopolnitelnyy-spetsreys-297481606.html

Гражданам Грузии помогают вернуться на родину – назначен дополнительный спецрейс

Гражданам Грузии помогают вернуться на родину – назначен дополнительный спецрейс

Для регистрации на рейс граждане Грузии должны обратиться в посольства Грузии в ОАЭ и Катаре 07.03.2026

2026-03-07T11:58+0400

2026-03-07T11:58+0400

2026-03-07T11:58+0400

ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Правительство Грузии договорилось о назначении еще одного специального рейса из Омана, чтобы все граждане Грузии могли вернуться домой. На этой неделе власти Грузии организовали три специальных рейса для граждан страны, оказавшихся в затруднительном положении из-за кризиса на Ближнем Востоке. Для регистрации на рейс граждане Грузии должны обратиться в посольства Грузии в Объединенных Арабских Эмиратах и Катаре. На фоне эскалации в регионе и ограничений в работе воздушного пространства грузинские власти заявляют, что поддерживают постоянную связь с находящимися там гражданами и координируют их возвращение через дипломатические представительства. В субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. В ответ Иран осуществил ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Рейс из Эр-Рияда с гражданами Грузии приземлился в Тбилиси>>Власти Грузии заявили о полной солидарности с арабскими странами Персидского залива, с которыми страна поддерживает особые партнерские отношения. Правительство выразило соболезнования народу Ирана в связи с гибелью мирных жителей, политических лидеров и детей, а также народу Израиля в связи с гибелью мирного населения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

