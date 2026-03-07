https://sputnik-georgia.ru/20260307/inostrannym-donoram-pridetsya-igrat-po-pravilam--predsedatel-parlamenta-gruzii-297482901.html
Иностранным донорам придется играть по правилам – председатель парламента Грузии
Штраф за получение незаконного гранта составит сумму гранта в двойном размере 07.03.2026
ТБИЛИСИ, 7 мар – Sputnik. Иностранным донорам придется играть по установленным Грузией правилам при выдаче грантов, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. В Грузии с 5 марта 2026 года вступили в силу новые поправки в закон "О грантах", которые ужесточили получение иностранного финансирования. Председатель парламента напомнил, что у иностранных доноров есть месяц, до 5 апреля 2026 года, чтобы обратиться к правительству для получения согласия на текущие гранты. Согласно официальным данным Государственной службы аудита Грузии, в стране официально зарегистрирован 31 получатель иностранных грантов от 44 доноров. Что в Грузии считается грантом Согласно закону "О грантах", для получения иностранного гранта необходимо одобрение Антикоррупционного бюро при правительстве. Речь идет о грантах от международной благотворительной, гуманитарной или другой общественной организации (в том числе международной спортивной организации), финансово-кредитного института, иностранного правительства или его представительства, а также предприятия. С марта 2026 года грантом считаются в том числе средства, переданные гражданином иностранного государства или иностранным юридическим лицом в денежной или натуральной форме, которые используются или могут быть использованы для деятельности, осуществляемой или подлежащей осуществлению с намерением оказать какое-либо влияние на правительство Грузии, государственные учреждения или любую часть общества. В Грузии ужесточена выдача иностранных грантов – подробности>>Под понятие гранта также подпадают средства, переданные гражданином иностранного государства или иностранным юридическим лицом для деятельности, направленной на формирование, проведение или изменение внутренней или внешней политики Грузии, а также для деятельности, вытекающей из политических или публичных интересов, подходов или установок правительства иностранного государства или иностранной политической партии. Грантом также считаются средства, переданные на техническую помощь в виде обмена технологиями, знаниями, экспертизой, услугами или иными видами поддержки. Штраф за получение незаконного гранта составит сумму гранта в двойном размере.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
ТБИЛИСИ, 7 мар – Sputnik. Иностранным донорам придется играть по установленным Грузией правилам при выдаче грантов, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
В Грузии с 5 марта 2026 года вступили в силу новые поправки в закон "О грантах", которые ужесточили получение иностранного финансирования.
"Иностранные доноры не раз отказались от рекомендаций властей в части прозрачности и нарушили свои обязательства. За нарушением последуют результаты, и исправление ситуации зависит от иностранных доноров", – заявил Папуашвили.
Председатель парламента напомнил, что у иностранных доноров есть месяц, до 5 апреля 2026 года, чтобы обратиться к правительству для получения согласия на текущие гранты.
"Если иностранные доноры не решат проблемы, законом предусмотрены санкции как для доноров, так и для организаций, получающих гранты", – отметил Папуашвили.
Согласно официальным данным Государственной службы аудита Грузии, в стране официально зарегистрирован 31 получатель иностранных грантов от 44 доноров.
Что в Грузии считается грантом
Согласно закону "О грантах", для получения иностранного гранта необходимо одобрение Антикоррупционного бюро при правительстве.
Речь идет о грантах от международной благотворительной, гуманитарной или другой общественной организации (в том числе международной спортивной организации), финансово-кредитного института, иностранного правительства или его представительства, а также предприятия.
С марта 2026 года грантом считаются в том числе средства, переданные гражданином иностранного государства или иностранным юридическим лицом в денежной или натуральной форме, которые используются или могут быть использованы для деятельности, осуществляемой или подлежащей осуществлению с намерением оказать какое-либо влияние на правительство Грузии, государственные учреждения или любую часть общества.
Под понятие гранта также подпадают средства, переданные гражданином иностранного государства или иностранным юридическим лицом для деятельности, направленной на формирование, проведение или изменение внутренней или внешней политики Грузии, а также для деятельности, вытекающей из политических или публичных интересов, подходов или установок правительства иностранного государства или иностранной политической партии.
Грантом также считаются средства, переданные на техническую помощь в виде обмена технологиями, знаниями, экспертизой, услугами или иными видами поддержки.
Штраф за получение незаконного гранта составит сумму гранта в двойном размере.