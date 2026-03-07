https://sputnik-georgia.ru/20260307/inostrannym-donoram-pridetsya-igrat-po-pravilam--predsedatel-parlamenta-gruzii-297482901.html

Иностранным донорам придется играть по правилам – председатель парламента Грузии

Иностранным донорам придется играть по правилам – председатель парламента Грузии

07.03.2026

ТБИЛИСИ, 7 мар – Sputnik. Иностранным донорам придется играть по установленным Грузией правилам при выдаче грантов, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. В Грузии с 5 марта 2026 года вступили в силу новые поправки в закон "О грантах", которые ужесточили получение иностранного финансирования. Председатель парламента напомнил, что у иностранных доноров есть месяц, до 5 апреля 2026 года, чтобы обратиться к правительству для получения согласия на текущие гранты. Согласно официальным данным Государственной службы аудита Грузии, в стране официально зарегистрирован 31 получатель иностранных грантов от 44 доноров. Что в Грузии считается грантом Согласно закону "О грантах", для получения иностранного гранта необходимо одобрение Антикоррупционного бюро при правительстве. Речь идет о грантах от международной благотворительной, гуманитарной или другой общественной организации (в том числе международной спортивной организации), финансово-кредитного института, иностранного правительства или его представительства, а также предприятия. С марта 2026 года грантом считаются в том числе средства, переданные гражданином иностранного государства или иностранным юридическим лицом в денежной или натуральной форме, которые используются или могут быть использованы для деятельности, осуществляемой или подлежащей осуществлению с намерением оказать какое-либо влияние на правительство Грузии, государственные учреждения или любую часть общества. В Грузии ужесточена выдача иностранных грантов – подробности>>Под понятие гранта также подпадают средства, переданные гражданином иностранного государства или иностранным юридическим лицом для деятельности, направленной на формирование, проведение или изменение внутренней или внешней политики Грузии, а также для деятельности, вытекающей из политических или публичных интересов, подходов или установок правительства иностранного государства или иностранной политической партии. Грантом также считаются средства, переданные на техническую помощь в виде обмена технологиями, знаниями, экспертизой, услугами или иными видами поддержки. Штраф за получение незаконного гранта составит сумму гранта в двойном размере.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

