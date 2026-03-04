https://sputnik-georgia.ru/20260304/v-gruzii-uzhestochena-vydacha-inostrannykh-grantov--podrobnosti-297436122.html

В Грузии ужесточена выдача иностранных грантов – подробности

Пакет вводит уголовную ответственность для руководителей партий, получающих иностранное финансирование 04.03.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 4 мар — Sputnik. Парламент Грузии в третьем, окончательном чтении утвердил поправки в закон "О грантах", ужесточающие получение иностранного финансирования в Грузии.За принятие законопроекта проголосовали 78 депутатов.Пакет разработан правящей партией "Грузинская мечта" и предполагает введение уголовной ответственности за нарушение правил, установленных законом "О грантах".Согласно принятым поправкам, грантом будут считаться, в том числе, средства, переданные гражданином иностранного государства или иностранным юридическим лицом в денежной или натуральной форме, которые используются или могут быть использованы для деятельности, осуществляемой или подлежащей осуществлению с убеждением или намерением оказать какое-либо влияние на правительство Грузии, государственные учреждения или любую часть общества.Также под понятие грантов попадут деньги, переданные гражданином иностранного государства или иностранным юридическим лицом для деятельности, направленной на формирование, проведение или изменение внутренней или внешней политики Грузии, и для деятельности, проистекающей из политических или публичных интересов, подходов или отношений правительства иностранного государства или иностранной политической партии.Получение такого гранта лицом возможно только с предварительного разрешения правительства Грузии.Изменения затронули иностранные организации, фактически работающие в стране, а также филиалы и представительства зарубежных компаний.Законом устанавливается понятие юридического лица другого государства, деятельность которого включает в себя активность по вопросам, связанным с Грузией.По закону такое юридическое лицо может получить грант только после предварительного согласия правительства Грузии.В противном случае на него будет возложена уголовная ответственность.Также, по новым правилам, если представительство, филиал или отделение нерезидента – юридического лица, получает грант, в том числе от того юридического лица, филиалом которого оно является, этому филиалу требуется предварительное согласие правительства Грузии на получение гранта.Законопроектом определяется, что получение таким филиалом гранта без согласия повлечет за собой административную ответственность в виде штрафа в двукратном размере незаконно полученного гранта.Еще одним новшеством проекта стало введение в законодательство понятия "внешний лоббизм".В частности, прямая или косвенная передача денег, ценных бумаг, иного имущества, имущественной выгоды или иного преимущества гражданину или юридическому лицу другого государства за осуществление деятельности по политическим вопросам, связанным с Грузией, повлечет за собой штраф, общественно полезные работы на срок от 300 до 500 часов или лишение свободы на срок до 6 лет.Кроме того, поправки будут внесены и в другие законы.Так, цель осуществления деятельности по политическим вопросам Грузии будет считаться отягчающим обстоятельством при обвинении в отмывании денежных средств и повлечет за собой лишение свободы на срок от 9 до 12 лет.Кроме того, пакет вводит уголовную ответственность для руководителей партий, получающих иностранное финансирование.Такое нарушение повлечет за собой штраф, общественно полезные работы на срок от 300 до 500 часов или лишение свободы на срок до 6 лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

