Россия остается главным покупателем грузинских яблок – последние данные

В феврале 2026 года из Грузии было экспортировано 4,1 тысячи тонн яблок на сумму 3,1 миллиона долларов 07.03.2026, Sputnik Грузия

ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Грузия экспортировала 16,8 тысячи тонн яблок с 1 августа 2025 года по 28 февраля 2026 года, 15 083 тонны из которых вывезли в Россию, сообщило Министерство окружающей среды и сельского хозяйства. По информации ведомства, количество экспортированной продукции выросло на 28%, а стоимость экспорта – на 47% и составила 7,3 млн долларов. Средняя экспортная цена 1 кг яблок за этот период составила 0,73 доллара, что на 16% выше, чем за аналогичный период 2025 года. Кроме РФ, в небольшом объеме грузинские яблоки вывезли в Турцию (665 тонн), Беларусь (150 тонн), Армению (110 тонн) и другие страны (44 тонны). Яблоки, наравне с персиками, виноградом и мандаринами, являются одной из главных статей экспорта грузинской сельскохозяйственной продукции. Сбор урожая от фермеров начинается с начала сентября. В 2025 году, как и в предыдущие годы, государство реализовало программу стимулирования реализации некондиционных (нестандартных) яблок, которая завершилась 15 декабря. В рамках госпрограммы субсидию в размере 0,1 лари за килограмм получили те предприятия по переработке фруктов, которые до 15 декабря 2025 года закупили у фермеров нестандартные яблоки по цене не менее 0,25 лари за килограмм.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

