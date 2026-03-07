https://sputnik-georgia.ru/20260307/sgb-gruzii-rassleduet-delo-o-vyskazyvaniyakh-politikov-na-fone-konflikta-na-blizhnem-vostoke-297481837.html

СГБ Грузии расследует дело о высказываниях политиков на фоне конфликта на Ближнем Востоке

СГБ Грузии расследует дело о высказываниях политиков на фоне конфликта на Ближнем Востоке

В субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану

ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Служба государственной безопасности Грузии начала расследование в связи с высказываниями отдельных политиков о ситуации в стране на фоне конфликта на Ближнем Востоке, говорится в заявлении ведомства. Экс-министр обороны Тина Хидашели, основательница НПО "Гражданская идея", заявила, что в Грузии функционирует т. н. "университет", который поддерживает Иран и является фактически "школой террористов". Также в СМИ появилось исследование "Института Хадсона", соавтором которого является оппозиционер Георгий Канделаки, где отмечается, что Иран планомерно и организованно "расширяет влияние и "инфраструктуру влияния" в Грузии". По данным СГБ, авторам заявлений будут заданы вопросы по всем направлениям, в том числе им будет предоставлена возможность хотя бы в рамках расследования указать на какой-либо конкретный факт. В субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. В ответ Иран осуществил ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Кремль заявил о разочаровании деградацией отношений США и Ирана до прямой агрессии>>Власти Грузии заявили о полной солидарности с арабскими странами Персидского залива, с которыми страна поддерживает особые партнерские отношения. Правительство выразило соболезнования народу Ирана в связи с гибелью мирных жителей, политических лидеров и детей, а также народу Израиля в связи с гибелью мирного населения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

