https://sputnik-georgia.ru/20260307/sgb-gruzii-rassleduet-delo-o-vyskazyvaniyakh-politikov-na-fone-konflikta-na-blizhnem-vostoke-297481837.html
СГБ Грузии расследует дело о высказываниях политиков на фоне конфликта на Ближнем Востоке
СГБ Грузии расследует дело о высказываниях политиков на фоне конфликта на Ближнем Востоке
Sputnik Грузия
В субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану 07.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-07T14:00+0400
2026-03-07T14:00+0400
2026-03-07T15:03+0400
грузия
новости
политика
иран
ближний восток
георгий канделаки
сша
сгб
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/02/295177595_0:182:2048:1334_1920x0_80_0_0_5a27254f04a8f9ced0c556b9307c860c.jpg
ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Служба государственной безопасности Грузии начала расследование в связи с высказываниями отдельных политиков о ситуации в стране на фоне конфликта на Ближнем Востоке, говорится в заявлении ведомства. Экс-министр обороны Тина Хидашели, основательница НПО "Гражданская идея", заявила, что в Грузии функционирует т. н. "университет", который поддерживает Иран и является фактически "школой террористов". Также в СМИ появилось исследование "Института Хадсона", соавтором которого является оппозиционер Георгий Канделаки, где отмечается, что Иран планомерно и организованно "расширяет влияние и "инфраструктуру влияния" в Грузии". По данным СГБ, авторам заявлений будут заданы вопросы по всем направлениям, в том числе им будет предоставлена возможность хотя бы в рамках расследования указать на какой-либо конкретный факт. В субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. В ответ Иран осуществил ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Кремль заявил о разочаровании деградацией отношений США и Ирана до прямой агрессии>>Власти Грузии заявили о полной солидарности с арабскими странами Персидского залива, с которыми страна поддерживает особые партнерские отношения. Правительство выразило соболезнования народу Ирана в связи с гибелью мирных жителей, политических лидеров и детей, а также народу Израиля в связи с гибелью мирного населения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
иран
ближний восток
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/0a/02/295177595_14:0:2035:1516_1920x0_80_0_0_8e076edd1726d8ccd3d0ab14ffe64e2f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
грузия, новости, политика, иран, ближний восток, георгий канделаки, сша, сгб
грузия, новости, политика, иран, ближний восток, георгий канделаки, сша, сгб
СГБ Грузии расследует дело о высказываниях политиков на фоне конфликта на Ближнем Востоке
14:00 07.03.2026 (обновлено: 15:03 07.03.2026)
В субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану
ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. Служба государственной безопасности Грузии начала расследование в связи с высказываниями отдельных политиков о ситуации в стране на фоне конфликта на Ближнем Востоке, говорится в заявлении ведомства.
Экс-министр обороны Тина Хидашели, основательница НПО "Гражданская идея", заявила, что в Грузии функционирует т. н. "университет", который поддерживает Иран и является фактически "школой террористов". Также в СМИ появилось исследование "Института Хадсона", соавтором которого является оппозиционер Георгий Канделаки, где отмечается, что Иран планомерно и организованно "расширяет влияние и "инфраструктуру влияния" в Грузии".
"Мы внимательно следим и изучаем как содержание этих заявлений, противоречащих фактической действительности, так и мотивацию их авторов обвинять Грузию в подобных вопросах, особенно на фоне продолжающихся в регионе боевых действий и с учетом тех обстоятельств, что ни один из авторов таких заявлений никогда не предоставлял никакой информации правоохранительным органам", – говорится в заявлении.
По данным СГБ, авторам заявлений будут заданы вопросы по всем направлениям, в том числе им будет предоставлена возможность хотя бы в рамках расследования указать на какой-либо конкретный факт.
В субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. В ответ Иран осуществил ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Власти Грузии заявили о полной солидарности с арабскими странами Персидского залива, с которыми страна поддерживает особые партнерские отношения.
Правительство выразило соболезнования народу Ирана в связи с гибелью мирных жителей, политических лидеров и детей, а также народу Израиля в связи с гибелью мирного населения.