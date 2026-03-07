https://sputnik-georgia.ru/20260307/skolko-grazhdan-gruzii-prosit-ubezhischa-v-es--novye-dannye-297483201.html
Сколько граждан Грузии просит убежища в ЕС – новые данные
Сколько граждан Грузии просит убежища в ЕС – новые данные
07.03.2026, Sputnik Грузия Наиболее часто за предоставлением убежища граждане Грузии обращаются во Франции, Италии и Германии
ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. За убежищем в странах ЕС в 2025 году обратились 15 295 граждан Грузии, говорится в отчете Европейского агентства по вопросам убежища. По данным агентства, число просителей убежища из Грузии по сравнению с 2024 годом сократилось лишь незначительно. В 2024 году в странах ЕС убежища искали 15 103 гражданина Грузии, из которых 11 057 все еще ждут ответа. Наиболее часто за предоставлением убежища граждане Грузии обращаются во Франции, Италии и Германии. C марта 2017 года граждане Грузии получили право на безвизовые краткосрочные поездки в страны Шенгенской зоны (90 дней в течение 180 дней) в целях туризма, деловых и гостевых визитов. После того как Грузия вошла в топ-5 стран по числу просителей убежища, власти приняли ряд мер для того, чтобы не допустить нелегальной миграции в другие страны. В частности, ужесточена процедура смены фамилии, введено уголовное наказание за содействие незаконной миграции. ЕС частично приостановил безвизовый режим для Грузии>>Кроме того, власти Грузии ужесточили законодательство в отношении нарушителей требований безвизового режима со странами Евросоюза. Все расходы, связанные с реадмиссией граждан, возлагаются на них самих. Грузию признали безопасной страной Ирландия, Германия, Люксембург, Бельгия, Нидерланды, Франция, Болгария, Австрия, Лихтенштейн и Исландия, что значительно снижает возможность получения убежища в этих странах.
ТБИЛИСИ, 7 мар — Sputnik. За убежищем в странах ЕС в 2025 году обратились 15 295 граждан Грузии, говорится в отчете Европейского агентства по вопросам убежища.
По данным агентства, число просителей убежища из Грузии по сравнению с 2024 годом сократилось лишь незначительно. В 2024 году в странах ЕС убежища искали 15 103 гражданина Грузии, из которых 11 057 все еще ждут ответа.
В целом Грузия занимает 18 место по числу просителей убежища в ЕС. При этом, согласно статистике, убежища впервые просили 12 788 человек.
Наиболее часто за предоставлением убежища граждане Грузии обращаются во Франции, Италии и Германии.
Из общего числа заявок о предоставлении убежища положительный ответ получили лишь 0,05% просителей.
C марта 2017 года граждане Грузии получили право на безвизовые краткосрочные поездки в страны Шенгенской зоны (90 дней в течение 180 дней) в целях туризма, деловых и гостевых визитов.
После того как Грузия вошла в топ-5 стран по числу просителей убежища, власти приняли ряд мер для того, чтобы не допустить нелегальной миграции в другие страны. В частности, ужесточена процедура смены фамилии, введено уголовное наказание за содействие незаконной миграции.
Кроме того, власти Грузии ужесточили законодательство в отношении нарушителей требований безвизового режима со странами Евросоюза. Все расходы, связанные с реадмиссией граждан, возлагаются на них самих.
Грузию признали безопасной страной Ирландия, Германия, Люксембург, Бельгия, Нидерланды, Франция, Болгария, Австрия, Лихтенштейн и Исландия, что значительно снижает возможность получения убежища в этих странах.