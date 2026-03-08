https://sputnik-georgia.ru/20260308/konflikt-na-blizhnem-vostoke-mozhet-skazatsya-lish-na-turizme--analitiki-297485514.html
Конфликт на Ближнем Востоке может сказаться лишь на туризме – аналитики
Конфликт на Ближнем Востоке может сказаться лишь на туризме – аналитики
Sputnik Грузия
Война с Ираном, начавшаяся в конце февраля, спровоцировала рост цен на энергоносители из-за блокады Ормузского пролива 08.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-08T10:06+0400
2026-03-08T10:06+0400
2026-03-08T10:06+0400
в мире
новости
туризм
ближний восток
иран
персидский залив
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/01/1f/274401228_0:72:3147:1842_1920x0_80_0_0_cf1d27eb29d8235e894a54091fd483bb.jpg
ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Конфликт на Ближнем Востоке в краткосрочной перспективе может оказать негативное влияние лишь на сферу туризма, заявляют аналитики инвестиционной компании Galt & Taggart. Война с Ираном, начавшаяся в конце февраля, спровоцировала рост цен на энергоносители (нефть, бензин, дизельное топливо, газ) из-за блокады Ормузского пролива – важнейшего торгового пути. Повышение цен для потребителей и энергоемких отраслей также оказывает давление на экономику. Аналитики отмечают, что экономические связи Грузии со странами Персидского залива невелики, хотя и диверсифицированы в сферах туризма и прямых иностранных инвестиций. Исследователи указывают, что общая доля импорта из Ирана, Израиля и стран Персидского залива в 2025 году составила около 4,1% от общего объема импорта. Основными категориями импорта являются телефоны, строительные материалы и другой диверсифицированный импорт. По их мнению, в целом экономические связи Грузии с Ираном, Израилем и странами Персидского залива указывают на то, что прямое влияние событий на Ближнем Востоке на экономику Грузии будет минимальным в случае завершения конфликта в короткий период. В субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. В ответ Иран осуществил ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Власти Грузии заявили о полной солидарности с арабскими странами Персидского залива, с которыми страна поддерживает особые партнерские отношения. Правительство выразило соболезнования народу Ирана в связи с гибелью мирных жителей, политических лидеров и детей, а также народу Израиля в связи с гибелью мирного населения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
https://sputnik-georgia.ru/20260306/kak-skazhetsya-na-gruzii-konflikt-na-blizhnem-vostoke--mnenie-politikov-i-ekspertov-297466027.html
ближний восток
иран
персидский залив
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/01/1f/274401228_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0570b5d819e300c31d2e67593fb3d0b3.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
в мире, новости, туризм, ближний восток, иран, персидский залив
в мире, новости, туризм, ближний восток, иран, персидский залив
Конфликт на Ближнем Востоке может сказаться лишь на туризме – аналитики
Война с Ираном, начавшаяся в конце февраля, спровоцировала рост цен на энергоносители из-за блокады Ормузского пролива
ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Конфликт на Ближнем Востоке в краткосрочной перспективе может оказать негативное влияние лишь на сферу туризма, заявляют аналитики инвестиционной компании Galt & Taggart.
Война с Ираном, начавшаяся в конце февраля, спровоцировала рост цен на энергоносители (нефть, бензин, дизельное топливо, газ) из-за блокады Ормузского пролива – важнейшего торгового пути. Повышение цен для потребителей и энергоемких отраслей также оказывает давление на экономику.
Аналитики отмечают, что экономические связи Грузии со странами Персидского залива невелики, хотя и диверсифицированы в сферах туризма и прямых иностранных инвестиций.
"В 2025 году доходы от туризма из стран Залива составили 4,5% от общего дохода от туризма, а доля прямых иностранных инвестиций – 4,2%. Тем не менее, эти потоки невелики по сравнению с общей экономикой и составляют около 1,1% ВВП. В краткосрочной перспективе наиболее чувствительным каналом остается туризм", – говорится в исследовании.
Исследователи указывают, что общая доля импорта из Ирана, Израиля и стран Персидского залива в 2025 году составила около 4,1% от общего объема импорта. Основными категориями импорта являются телефоны, строительные материалы и другой диверсифицированный импорт.
"Указанные продукты могут быть легко заменены другими странами, такими как Турция и Китай, что указывает на то, что перебои в импорте из этих стран вряд ли существенно повлияют на экономическую активность", – отмечают аналитики.
По их мнению, в целом экономические связи Грузии с Ираном, Израилем и странами Персидского залива указывают на то, что прямое влияние событий на Ближнем Востоке на экономику Грузии будет минимальным в случае завершения конфликта в короткий период.
В субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. В ответ Иран осуществил ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Власти Грузии заявили о полной солидарности с арабскими странами Персидского залива, с которыми страна поддерживает особые партнерские отношения.
Правительство выразило соболезнования народу Ирана в связи с гибелью мирных жителей, политических лидеров и детей, а также народу Израиля в связи с гибелью мирного населения.