Конфликт на Ближнем Востоке может сказаться лишь на туризме – аналитики

Война с Ираном, начавшаяся в конце февраля, спровоцировала рост цен на энергоносители из-за блокады Ормузского пролива 08.03.2026

ТБИЛИСИ, 8 мар — Sputnik. Конфликт на Ближнем Востоке в краткосрочной перспективе может оказать негативное влияние лишь на сферу туризма, заявляют аналитики инвестиционной компании Galt & Taggart. Война с Ираном, начавшаяся в конце февраля, спровоцировала рост цен на энергоносители (нефть, бензин, дизельное топливо, газ) из-за блокады Ормузского пролива – важнейшего торгового пути. Повышение цен для потребителей и энергоемких отраслей также оказывает давление на экономику. Аналитики отмечают, что экономические связи Грузии со странами Персидского залива невелики, хотя и диверсифицированы в сферах туризма и прямых иностранных инвестиций. Исследователи указывают, что общая доля импорта из Ирана, Израиля и стран Персидского залива в 2025 году составила около 4,1% от общего объема импорта. Основными категориями импорта являются телефоны, строительные материалы и другой диверсифицированный импорт. По их мнению, в целом экономические связи Грузии с Ираном, Израилем и странами Персидского залива указывают на то, что прямое влияние событий на Ближнем Востоке на экономику Грузии будет минимальным в случае завершения конфликта в короткий период. В субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. В ответ Иран осуществил ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. Власти Грузии заявили о полной солидарности с арабскими странами Персидского залива, с которыми страна поддерживает особые партнерские отношения. Правительство выразило соболезнования народу Ирана в связи с гибелью мирных жителей, политических лидеров и детей, а также народу Израиля в связи с гибелью мирного населения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

