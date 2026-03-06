https://sputnik-georgia.ru/20260306/kak-skazhetsya-na-gruzii-konflikt-na-blizhnem-vostoke--mnenie-politikov-i-ekspertov-297466027.html

Как скажется на Грузии конфликт на Ближнем Востоке – мнение политиков и экспертов

ТБИЛИСИ, 6 мар — Sputnik. Правительство Грузии придерживается правильной позиции в отношении конфликта на Ближнем Востоке, и экономика страны может получить от этого финансовую выгоду, считают международные эксперты и политики.В субботу, 28 февраля, США и Израиль нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Сообщалось о разрушениях и гибели мирных жителей. В ответ Иран осуществил ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке."Часть финансовых потоков, ранее направлявшихся в страны Ближнего Востока и на прилегающие рынки, постепенно перемещается в более стабильные направления. Одним из таких направлений сегодня рассматривается именно Грузия", – заявил член "Силы народа" Давид Картвелишвили.По его мнению, Грузия укрепляет свою роль в регионе на фоне глобальной нестабильности."На фоне глобальной турбулентности страна все более четко формируется как региональный экономический и инвестиционный хаб, где объединяются стабильная макроэкономика, быстрорастущий сектор туризма и внешняя политика, ориентированная на мир и стабильность", – считает Картвелишвили.По мнению основателя научно-исследовательского института SIKHA Foundation, политолога Арчила Сихарулидзе, Грузия доказала свою транзитную стабильность."Грузия за 30 лет доказала, что очень стабильна и устойчива в своем развитии. Здесь менялись власти, происходили революции, но транзитная роль Грузии ни разу не попадала под сомнения, ни разу не приостанавливалась", – сказал Сихарулидзе Sputnik Грузия.В связи с конфликтом власти Грузии заявили о полной солидарности с арабскими странами Персидского залива, с которыми страна поддерживает особые партнерские отношения. Правительство выразило соболезнования народу Ирана в связи с гибелью мирных жителей, политических лидеров и детей, а также народу Израиля в связи с гибелью мирного населения.О том, что власти Грузии заняли правильную позицию, заявил и эксперт Бако Хеладзе."Мы страна, у которой практически нет возможности закрыться или самостоятельно справиться с теми угрозами, которые могут исходить от Ирана. Мы увидели, что даже непосредственные соседи Ирана не находятся в безопасности, поэтому у Грузии действительно нет той роскоши, чтобы становиться стороной в этом или любом другом конфликте. К сожалению, мы не настолько сильное государство, чтобы это позволить", – заявил Хеладзе.Между тем бизнес уже говорит о негативных последствиях для Грузии, в том числе о снижении числа туристов и повышении цен на ряд продуктов, а также на морские грузоперевозки из-за конфликта на Ближнем Востоке.При этом зависимость Грузии от Ирана в экономическом плане остается низкой. Торговый оборот между странами в 2025 году составил 290,5 миллиона долларов, из которых 38,7 миллиона пришлось на экспорт, а 251,8 миллиона долларов – на импорт. Грузия в основном завозит из Ирана облицовочные материалы, полимеры, молоко, сливки, металлы и металлические изделия.Единственной развивающейся сферой в отношениях между Ираном и Грузией остается туризм. Иран входит в топ-15 стран, откуда в Грузию приезжают визитеры. В 2025 году страну посетили 120,1 тысячи граждан Ирана. По сравнению с 2024 годом этот показатель снизился на 17,26%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

