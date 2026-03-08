https://sputnik-georgia.ru/20260308/sbalansirovannaya-immigratsionnaya-politika-pomogla-gruzii-narastit-turizm--ministr-297492087.html

Сбалансированная иммиграционная политика помогла Грузии нарастить туризм – министр

Сбалансированная иммиграционная политика помогла Грузии нарастить туризм – министр

Sputnik Грузия

Граждане 96 стран въезжают в Грузию без визы, хотя гражданам примерно такого же числа (97 стран) виза необходима, заявила министр 08.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-08T14:05+0400

2026-03-08T14:05+0400

2026-03-08T14:05+0400

грузия

новости

туризм

мариам квривишвили

миграционная политика

миграция

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e9/06/1d/293957260_0:0:2049:1153_1920x0_80_0_0_799b50b79c3a168ac5f64abdcb27f422.jpg

ТБИЛИСИ, 8 мар – Sputnik. Грузия является успешным примером активного роста сектора туризма благодаря сбалансированной иммиграционной политике, заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили в эфире телеканала "Имеди". Грузия приняла 7,8 миллиона международных путешественников в 2025 году, 5,5 миллиона из которых были туристами, достигнув нового исторического максимума. По словам министра, граждане 96 стран въезжают в Грузию без визы, хотя гражданам примерно такого же числа (97 стран) виза необходима. Как отметила министр, в тесном сотрудничестве с Министерством внутренних дел ежедневно отслеживается динамика, которая, наряду с ростом туризма, может увеличить уровень миграции в стране. "Поэтому в конце прошлого года правительство приняло решение, в рамках которого, среди прочего, были ужесточены существующие визовые правила и введены дополнительные ограничения для граждан 17 стран – им дополнительно требуется вид на жительство сроком на один год, особенно гражданам стран Персидского залива, для безвизового въезда в страну", – заявила Квривишвили. По оценке министра экономики, среди основных экономических направлений, прямо пропорциональных притоку иностранных граждан в Грузию, в первую очередь следует выделить непосредственно туристическую отрасль. По словам министра, в этом секторе занято более 130 тысяч человек, и фактически каждая семья в стране прямо или косвенно зависит от туристического сектора или вовлечена в него. Наибольшее число визитов в Грузию в 2025 году осуществили граждане России – почти 1,6 миллиона, что на 11,1% больше по сравнению с 2024 годом. Также в топ-5 входят граждане Турции, Армении, Израиля и Азербайджана.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, туризм, мариам квривишвили, миграционная политика, миграция