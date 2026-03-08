https://sputnik-georgia.ru/20260308/sbalansirovannaya-immigratsionnaya-politika-pomogla-gruzii-narastit-turizm--ministr-297492087.html
Сбалансированная иммиграционная политика помогла Грузии нарастить туризм – министр
ТБИЛИСИ, 8 мар – Sputnik. Грузия является успешным примером активного роста сектора туризма благодаря сбалансированной иммиграционной политике, заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили в эфире телеканала "Имеди". Грузия приняла 7,8 миллиона международных путешественников в 2025 году, 5,5 миллиона из которых были туристами, достигнув нового исторического максимума. По словам министра, граждане 96 стран въезжают в Грузию без визы, хотя гражданам примерно такого же числа (97 стран) виза необходима. Как отметила министр, в тесном сотрудничестве с Министерством внутренних дел ежедневно отслеживается динамика, которая, наряду с ростом туризма, может увеличить уровень миграции в стране. "Поэтому в конце прошлого года правительство приняло решение, в рамках которого, среди прочего, были ужесточены существующие визовые правила и введены дополнительные ограничения для граждан 17 стран – им дополнительно требуется вид на жительство сроком на один год, особенно гражданам стран Персидского залива, для безвизового въезда в страну", – заявила Квривишвили. По оценке министра экономики, среди основных экономических направлений, прямо пропорциональных притоку иностранных граждан в Грузию, в первую очередь следует выделить непосредственно туристическую отрасль. По словам министра, в этом секторе занято более 130 тысяч человек, и фактически каждая семья в стране прямо или косвенно зависит от туристического сектора или вовлечена в него. Наибольшее число визитов в Грузию в 2025 году осуществили граждане России – почти 1,6 миллиона, что на 11,1% больше по сравнению с 2024 годом. Также в топ-5 входят граждане Турции, Армении, Израиля и Азербайджана.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
ТБИЛИСИ, 8 мар – Sputnik. Грузия является успешным примером активного роста сектора туризма благодаря сбалансированной иммиграционной политике, заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили в эфире телеканала "Имеди".
Грузия приняла 7,8 миллиона международных путешественников в 2025 году, 5,5 миллиона из которых были туристами, достигнув нового исторического максимума.
"Грузия является исключительно хорошим, успешным примером того, как наше правительство смогло обеспечить быстрый рост сектора туризма благодаря сбалансированной иммиграционной политике, а также либеральной визовой политике", – отметила Квривишвили.
По словам министра, граждане 96 стран въезжают в Грузию без визы, хотя гражданам примерно такого же числа (97 стран) виза необходима.
Как отметила министр, в тесном сотрудничестве с Министерством внутренних дел ежедневно отслеживается динамика, которая, наряду с ростом туризма, может увеличить уровень миграции в стране.
"Поэтому в конце прошлого года правительство приняло решение, в рамках которого, среди прочего, были ужесточены существующие визовые правила и введены дополнительные ограничения для граждан 17 стран – им дополнительно требуется вид на жительство сроком на один год, особенно гражданам стран Персидского залива, для безвизового въезда в страну", – заявила Квривишвили.
По оценке министра экономики, среди основных экономических направлений, прямо пропорциональных притоку иностранных граждан в Грузию, в первую очередь следует выделить непосредственно туристическую отрасль.
"Я думаю, мы все видим рекордные показатели, которые ежегодно фиксируются в туристическом секторе. Например, мы можем взять прошлый год и сказать, что именно благодаря усилиям государства данные, полученные нами от туризма в 2025 году, были рекордными, историческими – более 4,7 миллиарда долларов США было получено непосредственно от туризма," – сказала Квривишвили.
По словам министра, в этом секторе занято более 130 тысяч человек, и фактически каждая семья в стране прямо или косвенно зависит от туристического сектора или вовлечена в него.
Наибольшее число визитов в Грузию в 2025 году осуществили граждане России – почти 1,6 миллиона, что на 11,1% больше по сравнению с 2024 годом. Также в топ-5 входят граждане Турции, Армении, Израиля и Азербайджана.