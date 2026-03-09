Грузия
ПА ОБСЕ сохраняет независимость – глава парламента Грузии о визите делегации в Тбилиси
В рамках визита в Грузию члены делегации встретятся с широким кругом политических деятелей и представителями гражданского общества 09.03.2026, Sputnik Грузия
ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Руководство Парламентской ассамблеи ОБСЕ стремится самостоятельно оценивать события в Грузии и не поддаваться пропаганде, навязываемой Брюсселем, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Заявление об этом глава грузинского законодательного органа сделал по итогам встречи с делегацией ПА ОБСЕ во главе с президентом Пере Жоан Понс Сампьетро. В ходе визита делегации запланированы встречи с политиками и представителями гражданского общества для обсуждения последних политических событий, демократии, безопасности и региональной стабильности. Папуашвили заявил, что, несмотря на обещание ЕС опираться на отчет миссии наблюдателей ОБСЕ, фактически Грузию ввели в заблуждение. По его словам, вместо конструктивного диалога со стороны Брюсселя наблюдалась попытка навязать радикальную повестку, в том числе с участием иностранных политических групп и даже государств, которые подстрекали подрыв демократии и насильственное свержение власти в Грузии, что проявилось 4 октября. Он подчеркнул, что Грузия является активным членом ПА ОБСЕ и полностью готова участвовать в конструктивном диалоге. "Важно, что новое руководство ПА ОБСЕ продолжает линию, которую должна вести организация по безопасности – конструктивный диалог. В этом мы полностью готовы участвовать. Для нас важны несколько вещей. Первое – что мы стоим на позиции правды. Это наш твердый и главный фундамент, который до сих пор никто не смог поколебать", – отметил он. По словам Папуашвили, для Грузии важно, чтобы международные организации не использовались как инструмент для продвижения политической повестки отдельных стран или групп. В отличие от того, как это происходит, например, с ОБСЕ или Европейским парламентом, Парламентская ассамблея ОБСЕ, по словам Папуашвили, пока относительно защищена от такого влияния. "Руководство ассамблеи старается в этих сложных условиях самостоятельно разобраться в правде и не принимать без критики навязанную пропаганду и дезинформацию, исходящую из Брюсселя против грузинского народа", – отметил Папуашвили. Парламентская ассамблея ОБСЕ является общей платформой для диалога и важно, чтобы в мире, полном вызовов, ОБСЕ сохраняла свою релевантность и могла эффективно выполнять свои функции, заявил в свою очередь Пере Жоан Понс Сампьетро. Он также назвал встречу с главой парламента, которая длилась более часа, интересной. "Мы рассматриваем все вопросы, которые беспокоят эту страну, а затем проведем пресс-конференцию, потому что я хочу выслушать все мнения и данные, и только после этого будем говорить", – отметил президент ассамблеи. В рамках визита в Грузию члены делегации встретятся с широким кругом политических деятелей и представителями гражданского общества. В состав делегации также входят вице-президент ОБСЕ Луис Граса, заместитель председателя комитета по политическим вопросам и безопасности Евровсима Пейович, заместитель председателя комитета по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Кристин Блоуэр и генеральный секретарь ПА ОБСЕ Роберто Монтелла. Грузия является участником ОБСЕ с 1992 года и активно взаимодействует по вопросам безопасности, прав человека и демократии, хотя отношения характеризуются напряженностью из-за критики ситуации с правами человека и гражданским обществом. В 2026 году по инициативе более 20 стран задействован "Московский механизм" для оценки демократических процессов в стране. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
© Courtesy of Parliament of Georgia
Подписаться
В рамках визита в Грузию члены делегации встретятся с широким кругом политических деятелей и представителями гражданского общества
ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Руководство Парламентской ассамблеи ОБСЕ стремится самостоятельно оценивать события в Грузии и не поддаваться пропаганде, навязываемой Брюсселем, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Заявление об этом глава грузинского законодательного органа сделал по итогам встречи с делегацией ПА ОБСЕ во главе с президентом Пере Жоан Понс Сампьетро. В ходе визита делегации запланированы встречи с политиками и представителями гражданского общества для обсуждения последних политических событий, демократии, безопасности и региональной стабильности.

"Президент ПА ОБСЕ повторил вывод, который миссия наблюдателей ОБСЕ/ОДИР сделала в 2024 году по выборам. Тогда главной оценкой, которую озвучил руководитель миссии, было то, что в Грузии есть легитимно избранная власть и важно смотреть в будущее, – заявил Папуашвили журналистам.

Папуашвили заявил, что, несмотря на обещание ЕС опираться на отчет миссии наблюдателей ОБСЕ, фактически Грузию ввели в заблуждение. По его словам, вместо конструктивного диалога со стороны Брюсселя наблюдалась попытка навязать радикальную повестку, в том числе с участием иностранных политических групп и даже государств, которые подстрекали подрыв демократии и насильственное свержение власти в Грузии, что проявилось 4 октября.
Он подчеркнул, что Грузия является активным членом ПА ОБСЕ и полностью готова участвовать в конструктивном диалоге.
"Важно, что новое руководство ПА ОБСЕ продолжает линию, которую должна вести организация по безопасности конструктивный диалог. В этом мы полностью готовы участвовать. Для нас важны несколько вещей. Первое что мы стоим на позиции правды. Это наш твердый и главный фундамент, который до сих пор никто не смог поколебать", отметил он.
По словам Папуашвили, для Грузии важно, чтобы международные организации не использовались как инструмент для продвижения политической повестки отдельных стран или групп. В отличие от того, как это происходит, например, с ОБСЕ или Европейским парламентом, Парламентская ассамблея ОБСЕ, по словам Папуашвили, пока относительно защищена от такого влияния.
Флаг с символикой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) - Sputnik Грузия, 1920, 26.02.2026
Глава МИД Грузии: отчет по Московскому механизму ОБСЕ заранее можно предсказать
26 февраля, 16:54
"Руководство ассамблеи старается в этих сложных условиях самостоятельно разобраться в правде и не принимать без критики навязанную пропаганду и дезинформацию, исходящую из Брюсселя против грузинского народа", отметил Папуашвили.
Парламентская ассамблея ОБСЕ является общей платформой для диалога и важно, чтобы в мире, полном вызовов, ОБСЕ сохраняла свою релевантность и могла эффективно выполнять свои функции, заявил в свою очередь Пере Жоан Понс Сампьетро. Он также назвал встречу с главой парламента, которая длилась более часа, интересной.
"Мы рассматриваем все вопросы, которые беспокоят эту страну, а затем проведем пресс-конференцию, потому что я хочу выслушать все мнения и данные, и только после этого будем говорить", отметил президент ассамблеи.
В рамках визита в Грузию члены делегации встретятся с широким кругом политических деятелей и представителями гражданского общества.
В состав делегации также входят вице-президент ОБСЕ Луис Граса, заместитель председателя комитета по политическим вопросам и безопасности Евровсима Пейович, заместитель председателя комитета по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Кристин Блоуэр и генеральный секретарь ПА ОБСЕ Роберто Монтелла.
Грузия является участником ОБСЕ с 1992 года и активно взаимодействует по вопросам безопасности, прав человека и демократии, хотя отношения характеризуются напряженностью из-за критики ситуации с правами человека и гражданским обществом. В 2026 году по инициативе более 20 стран задействован "Московский механизм" для оценки демократических процессов в стране.
