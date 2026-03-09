https://sputnik-georgia.ru/20260309/pa-obse-sokhranyaet-nezavisimost--glava-parlamenta-gruzii-o-vizite-delegatsii-v-tbilisi-297503543.html

ПА ОБСЕ сохраняет независимость – глава парламента Грузии о визите делегации в Тбилиси

ПА ОБСЕ сохраняет независимость – глава парламента Грузии о визите делегации в Тбилиси

09.03.2026

ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Руководство Парламентской ассамблеи ОБСЕ стремится самостоятельно оценивать события в Грузии и не поддаваться пропаганде, навязываемой Брюсселем, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Заявление об этом глава грузинского законодательного органа сделал по итогам встречи с делегацией ПА ОБСЕ во главе с президентом Пере Жоан Понс Сампьетро. В ходе визита делегации запланированы встречи с политиками и представителями гражданского общества для обсуждения последних политических событий, демократии, безопасности и региональной стабильности. Папуашвили заявил, что, несмотря на обещание ЕС опираться на отчет миссии наблюдателей ОБСЕ, фактически Грузию ввели в заблуждение. По его словам, вместо конструктивного диалога со стороны Брюсселя наблюдалась попытка навязать радикальную повестку, в том числе с участием иностранных политических групп и даже государств, которые подстрекали подрыв демократии и насильственное свержение власти в Грузии, что проявилось 4 октября. Он подчеркнул, что Грузия является активным членом ПА ОБСЕ и полностью готова участвовать в конструктивном диалоге. "Важно, что новое руководство ПА ОБСЕ продолжает линию, которую должна вести организация по безопасности – конструктивный диалог. В этом мы полностью готовы участвовать. Для нас важны несколько вещей. Первое – что мы стоим на позиции правды. Это наш твердый и главный фундамент, который до сих пор никто не смог поколебать", – отметил он. По словам Папуашвили, для Грузии важно, чтобы международные организации не использовались как инструмент для продвижения политической повестки отдельных стран или групп. В отличие от того, как это происходит, например, с ОБСЕ или Европейским парламентом, Парламентская ассамблея ОБСЕ, по словам Папуашвили, пока относительно защищена от такого влияния. "Руководство ассамблеи старается в этих сложных условиях самостоятельно разобраться в правде и не принимать без критики навязанную пропаганду и дезинформацию, исходящую из Брюсселя против грузинского народа", – отметил Папуашвили. Парламентская ассамблея ОБСЕ является общей платформой для диалога и важно, чтобы в мире, полном вызовов, ОБСЕ сохраняла свою релевантность и могла эффективно выполнять свои функции, заявил в свою очередь Пере Жоан Понс Сампьетро. Он также назвал встречу с главой парламента, которая длилась более часа, интересной. "Мы рассматриваем все вопросы, которые беспокоят эту страну, а затем проведем пресс-конференцию, потому что я хочу выслушать все мнения и данные, и только после этого будем говорить", – отметил президент ассамблеи. В рамках визита в Грузию члены делегации встретятся с широким кругом политических деятелей и представителями гражданского общества. В состав делегации также входят вице-президент ОБСЕ Луис Граса, заместитель председателя комитета по политическим вопросам и безопасности Евровсима Пейович, заместитель председателя комитета по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Кристин Блоуэр и генеральный секретарь ПА ОБСЕ Роберто Монтелла. Грузия является участником ОБСЕ с 1992 года и активно взаимодействует по вопросам безопасности, прав человека и демократии, хотя отношения характеризуются напряженностью из-за критики ситуации с правами человека и гражданским обществом. В 2026 году по инициативе более 20 стран задействован "Московский механизм" для оценки демократических процессов в стране. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

