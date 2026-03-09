https://sputnik-georgia.ru/20260309/skolkikh-oshtrafovali-za-melkoe-khuliganstvo-v-gruzii--poslednie-dannye-297485793.html

Скольких оштрафовали за мелкое хулиганство в Грузии – последние данные

За мелкое хулиганство с 1 октября власти получили право выдворять иностранных граждан 09.03.2026

ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. К административной ответственности по статье "Мелкое хулиганство" в период с 1 января 2025 года по 17 февраля 2026 года в Грузии было привлечено 2 129 человек, говорится в информации на сайте МВД Грузии. "Мелкое хулиганство" – одна из статей Кодекса административных правонарушений, за нарушение которой в Грузии с 1 октября власти получили право выдворять иностранных граждан. При этом после выдворения иностранцы в течение трех лет не смогут въехать в Грузию. Под "мелким хулиганством" в Грузии подразумевается мат в общественных местах, оскорбительное поведение в отношении граждан или любое другое действие, которое нарушает общественный порядок и/или спокойствие граждан. Больше всего досрочные выборы в парламент Грузии не устроят оппозицию – премьер>>В Грузии данная статья Кодекса административного правонарушения часто применяется к участникам акций протеста в случае нарушения ими общественного порядка. Нарушение карается штрафом в размере от 500 до 3,5 тысячи лари либо административным заключением на срок до 20 дней. Для тех, кто уже привлекался за это нарушение, штраф составляет от 3 до 3,5 тысячи лари, а административный арест может составить от 5 до 60 дней.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

