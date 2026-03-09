https://sputnik-georgia.ru/20260309/volskiy-lomdzhariya-prosit-evropeyskikh-poslov-otmenit-bezviz-dlya-grazhdan-gruzii-297502978.html

Вольский: Ломджария просит европейских послов отменить безвиз для граждан Грузии

Европейская комиссия 6 марта приняла решение о приостановлении безвизового режима для владельцев грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов 09.03.2026

ТБИЛИСИ, 9 мар — Sputnik. Бывший народный защитник, основатель НПО "Европейская орбита Грузии" Нино Ломджария проводит тайные встречи с европейскими послами и выпрашивает отмену безвизового режима для граждан Грузии, чтобы нанести ущерб своей стране, заявил вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский. Телекомпания "Имеди" показала в эфире эксклюзивные кадры тайной встречи бывшего омбудсмена Нино Ломджария с послом Германии в Грузии господином Фишером. По данным "Имеди", на встрече в посольстве обсуждался вопрос приостановки безвизового режима для граждан Грузии. "Это план, которому следуют Нино Ломджария и команда, которую мы называем экстремистами, людьми без родины. Речь идет не только о прекращении безвиза, в целом обсуждается широкий спектр ресурсов, которыми можно нанести ущерб грузинским властям и Грузии в целом", – заявил Вольский. По его словам, стороны обсуждали приток средств в страну и их использование для развития деятельности экстремистов, развитие революционного сценария и установление марионеточного правительства в Грузии. По словам депутата "Грузинской мечты" Ираклия Кадагишвили, радикалам больше не на что рассчитывать, кроме как на протест общества после отмены безвизового режима. "По-другому они не могут вывести людей на улицы. Они надеются только на это. Люди видят, что страна развивается экономически, что их свобода не ограничивается, в том числе и политическая. Но существуют маргинальные политические силы, которые делают все для того, чтобы примерить на себя мантию мучеников и обратить на себя внимание извне", – сказал Кадагишвили. Европейская комиссия 6 марта приняла решение о приостановлении безвизового режима для владельцев грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов. По решению Еврокомиссии, с 6 марта владельцам грузинских дипломатических, служебных и официальных паспортов для въезда в Шенгенскую зону в служебных целях потребуется виза. Это первый случай применения обновленного механизма приостановки безвизового режима ЕС, вступившего в силу в конце 2025 года, что позволяет быстро восстанавливать визовые требования для третьих стран на 12-36 месяцев. Грузия и ЕС Грузия является страной-кандидатом на вступление в Европейский Союз. Статус Тбилиси получил в декабре 2023 года, до этого подписав с Брюсселем Соглашение об ассоциации. С 2017 года для граждан действует безвизовый режим. Для продолжения процесса интеграции Грузии озвучили 9 дополнительных условий. Среди них – преодоление поляризации, деолигархизация, обеспечение свободных и конкурентных выборов и другие. В ответ на принятие законов "О прозрачности иностранного влияния" и "О защите семейных ценностей и несовершеннолетних", запрещающего пропаганду ЛГБТ*, Брюссель пересмотрел отношения с Тбилиси в 2024 году, отказавшись от встреч на высоком уровне с представителями "Грузинской Мечты", и приостановив финансовую помощь. По сути, евроинтеграция страны остановлена. В ответ 28 ноября 2024 года премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении снять с повестки дня до 2028 года открытие переговоров о вступлении страны в ЕС. Европейский Союз раскритиковал это решение и обвинил "Грузинскую Мечту" в откате демократии, призвав "незамедлительно вернуться на путь ЕС". 27 января 2025 года Брюссель, как меру наказания официальным лицам, приостановил безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов. В июле 2025 года Еврокомиссия прислала письмо МИД Грузии, в котором затребовала отмену законов об "иноагентах" и пропаганде ЛГБТ*, пригрозив приостановить безвизовый режим и для обычных граждан. Власти называют условия "нереальными", но при этом уверены, что безвизовый режим не будет приостановлен. * Экстремистская организация, запрещенная в России Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

