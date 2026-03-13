https://sputnik-georgia.ru/20260313/pravitelstvo-gruzii-planiruet-zapretit-s-2027-goda-plastikovye-butylki--reaktsiya-biznesa-297565646.html

Правительство Грузии планирует запретить с 2027 года пластиковые бутылки – реакция бизнеса

По решению правительства Грузии, с 1 февраля 2027 года будет полностью запрещена продажа напитков в пластиковых бутылках

ТБИЛИСИ, 13 мар — Sputnik. Правительство Грузии приняло решение запретить продажу и ввоз напитков в пластиковой таре объемом менее трех литров, бизнес заговорил об убытках и просте цен. По решению правительства Грузии, с 1 февраля 2027 года будет полностью запрещена продажа напитков в пластиковых бутылках. А уже с 1 июля 2026 года запрет на подачу напитков в пластике распространится на кафе и рестораны. Причиной столь жесткого решения власти Грузии назвали заботу об экологии. Глава компании Coca-Cola Bottles Georgia Темур Чкония считает, что компании будет выгодно обеспечить свою систему переработки пластика, чем переходить полностью на стеклянную или металлическую тару. "Рециклинг и переработка пластика гораздо выгоднее, чем запрет – в финансовом плане, во взаимоотношениях с природой, в плане трудоустройства и внедрения новых технологий", – заявил Темур Чкония. По его словам, его компания готова создать в Грузии индустрию переработки отходов. В компании "Цкали маргебели", выпускающей помимо минеральной и питьевой воды соки и лимонады, заявили о возможном сокращении кадров и убытках для производства после введения запрета. "Важно отметить, что ни в одной стране мира не существует подобного рода запрета. В то же время в индустрию осуществлены многомиллионные, долгосрочные инвестиции, на фоне чего данное решение создает значительные риски для местного производства", – говорится в заявлении компании. По данным компании, вступление в силу запрета на пластиковые бутылки означает значительные финансовые потери и создаст необходимость серьезной оптимизации численности сотрудников. По данным Национальной службы статистики, Грузия в 2025 году закупила стеклянных бутылок на сумму 79,2 миллиона долларов. Основными поставщиками стеклянной тары в Грузию являются Россия и Армения. На их долю приходится 83,7% всех импортированных стеклянных бутылок. Также Грузия закупает стеклянную тару у Азербайджана, Китая и Украины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

