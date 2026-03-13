https://sputnik-georgia.ru/20260313/prigovor-vlastyam-vynesen-v-oppozitsii-otsenili-otchet-moskovskogo-mekhanizma-obse-po-gruzii-297564700.html

Приговор властям вынесен! В оппозиции оценили отчет "Московского механизма" ОБСЕ по Грузии

Приговор властям вынесен! В оппозиции оценили отчет "Московского механизма" ОБСЕ по Грузии

ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Крайне тяжелый приговор, вынесенный властям Грузии, подтверждает, что в стране имели место системные и тяжелейшие нарушения прав человека, говорится в заявлении "Оппозиционного альянса" и входящих в него партий по поводу отчета миссии ОБСЕ, созданной в рамках "Московского механизма". В докладе Патриции Гжебик, опубликованном накануне, говорится о "резком демократическом откате" в Грузии и отмечается "системный характер насилия и нарушений прав в отношении протестующих, оппозиционных политиков и журналистов". Документ был оглашен председателем бывшей правящей партии "Единое национальное движение" Тиной Бокучава на проспекте Руставели в центре Тбилиси во время акции протеста. Лидер "Коалиции за изменения" Ника Гварамия назвал отчет ОБСЕ непредвзятым и отметил, что выводы документа оказались тяжелее, чем он ожидал, и станут важной частью истории Грузии, отражая факты, которые нельзя переписать. "Этот вывод в будущем станет частью любого учебника истории Грузии. Это действительно то, что никто не сможет переписать. Это не предвзято составленный в Грузии документ, это очень серьезный следственный документ международного значения", – заявил Гварамия. Отчет ОБСЕ указывает на поражение власти Грузии на международной арене, заявила один из лидеров партии "Федералисты" Тамар Черголеишвили. По ее словам, "Грузинская мечта" оказывается в международной изоляции, а рекомендации ОБСЕ в рамках "Московского механизма" вряд ли будут выполнены. "Очевидно, что никто не ожидает выполнения рекомендаций ОБСЕ по "Московскому механизму". Единственное, что мы можем делать, – это внутреннее давление через акции протеста и внешнее давление через санкции", – подчеркнула Черголеишвили. Если власти продолжат игнорировать требования международного сообщества, выводы ОБСЕ могут быть использованы для юридического давления на режим через международные суды или целевые санкции, заявила одна из лидеров оппозиционной партии "Лело – Сильная Грузия" Саломе Самадашвили. По ее мнению, страна теряет время и возможности, вместо того чтобы сосредоточиться на вступлении в ЕС, борьбе с бедностью, развитии транзитного потенциала и укреплении безопасности. В правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" уверены в своей правоте и что выиграют любой международный суд, в том числе Гаагский суд, в случае если против Грузии будет внесен иск насчет якобы использования химического оружия. "Мы правы, мы предстанем перед любым судом и повернем этот судебный процесс в их сторону. Все на нашей стороне. Гаагский суд нас не пугает, наоборот, мы превратим его в их суд. Когда мы докажем, что ничего подобного в стране не происходило, мы потребуем уточнить, откуда и с какой целью возникли эти обвинения", – заявил представитель парламентского большинства Тенгиз Шармазанашвили. По его словам, любые попытки оппозиции искать правды в международном суде заканчивались их поражением."Сколько раз они (оппозиция – ред.) ни обращались в международные суды со своими лживыми нарративами, везде терпели поражение", – отметил Шарманашвили.Что же написано в отчете Согласно отчету, с 2024 года в Грузии произошел заметный откат от демократии. По мнению докладчиков, эти свободы были неоправданно ограничены путем ограничительного применения административных мер, таких как высокие штрафы и административное задержание, а также путем возбуждения уголовных дел против критиков правительства. "Продолжающаяся попытка запретить основные оппозиционные партии угрожает существованию политического плюрализма", – отмечается в докладе. По мнению докладчиков, атмосфера враждебности по отношению к субъектам, независимым от правительства, усугубляется практически безнаказанными случаями нападения на критикующих власти и яростной, стигматизирующей риторикой лиц, связанных с правительством. В итоге, 32 из 57 стран-членов ОБСЕ не поддержали заключение по Грузии, подготовленное в рамках так называемого "Московского механизма" ОБСЕ. Также 32 государства не присоединились к заявлению, опубликованному накануне.*Экстремистская организация, запрещенная в РоссииПодписывайтесь на наш канал в Telegram>>

