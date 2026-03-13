https://sputnik-georgia.ru/20260313/sanktsii-britanii-protiv-gruzinskikh-telekanalov-vyzvali-voprosy-u-regulyatora-297562801.html

Санкции Британии против грузинских телеканалов вызвали вопросы у регулятора

Санкции Британии против грузинских телеканалов вызвали вопросы у регулятора

Sputnik Грузия

Под британские санкции попали грузинские телеканалы "Имеди" и "PosTV", которые Лондон обвинил в распространении вводящей в заблуждение информации о войне на... 13.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-13T13:53+0400

2026-03-13T13:53+0400

2026-03-13T13:53+0400

политика

грузия

новости

великобритания

украина

лондон

вахтанг гомелаури

михаил чинчаладзе

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07ea/03/0d/297562611_0:0:517:290_1920x0_80_0_0_d351fe2ec6151d6c362cbac849f39ab1.jpg

ТБИЛИСИ, 13 дек — Sputnik. Ограничение свободы СМИ допустимо только при наличии высокого стандарта доказательств, особых оснований и соблюдении чрезвычайной правовой процедуры, заявил председатель Национальной комиссии по коммуникациям Грузии Гога Гулордава, комментируя решение Великобритании в отношении двух грузинских телеканалов.Грузинские телекомпании "Имеди" и "PosTV" попали под санкции Великобритании за распространение "заведомо вводящей в заблуждение информации о конфликте на Украине, что обеспечивает поддержку или продвигает политику или действия, которые дестабилизируют Украину либо подрывают или угрожают ее территориальной целостности, суверенитету или независимости".Глава комиссии подчеркнул, что вокруг этого решения остается немало вопросов, которые требуют прозрачных ответов. Он также отметил, что по тем вопросам, которые легли в основу решения, в комиссию не поступало ни жалоб, ни претензий.Соответственно, высокий стандарт доказательств в отношении двух грузинских каналов соблюден не был, отметил он."Ограничение свободы СМИ допустимо только при высоком стандарте доказательств, наличии особых оснований и соблюдении чрезвычайной правовой процедуры. Любые подобные действия, от кого бы они ни исходили, должны быть подкреплены исключительно неопровержимыми доказательствами", – пояснил Гулордава.Ранее Национальная комиссия по коммуникациям Грузии распространила заявление, в котором отметила, что введение Великобританией санкций против грузинских телекомпаний "Имеди" и "PosTV" может негативно сказаться на конкуренции в сфере телевещания. В комиссии подчеркнули, что примут все необходимые меры, чтобы не допустить этого.Грузия и ВеликобританияЕще до парламентских выборов в середине октября 2024 года посол Великобритании Гарет Уорд сообщил, что Лондон приостановил стратегический "Диалог Уордропа" с Грузией и отменил переговоры высокого уровня в сфере обороны. Диалог был заморожен впервые после его создания в 2014 году из-за якобы отступления правительства "Грузинской мечты" от прозападного курса.По словам Уорда, в первые же месяцы после вступления в должность ему пришлось четко выражать обеспокоенность своей страны касательно "отката демократии и антизападной риторики" грузинских властей.Отчет "Московского механизма" ОБСЕ и реакция МИД Грузии – главное>>"Диалог Уордропа" назван в честь одного из первых британских дипломатов в Грузии Оливера Уордропа. Он охватывает такие сферы сотрудничества, как внешняя политика, оборона, безопасность, экономика и торговля.Между тем в апреле 2025 года число грузинских чиновников, попавших под санкции Великобритании, выросло до 11 человек.Первые санкции были введены 19 декабря 2024 года в отношении главы МВД Вахтанга Гомелаури, высокопоставленных чиновников МВД Сулхана Тамазашвили, Миллера Лагазаури, Звиада Харазишвили и Александра Дарахвелидзе.2 апреля 2025 года в санкционный список были добавлены судьи Михаил Чинчаладзе и Леван Мурусидзе.По утверждению правительства Великобритании, санкции были введены в ответ на "жестокие нападения на журналистов и мирных протестующих в Грузии во время проевропейских протестов в конце ноября — начале декабря 2024 года, а также в связи с последующими уголовными делами и причастностью некоторых грузинских чиновников к коррупции". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

https://sputnik-georgia.ru/20260224/gruzinskie-telekompanii-imedi-i-post-tv-okazalis-v-sanktsionnom-spiske-velikobritanii--297300647.html

великобритания

украина

лондон

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, великобритания, украина, лондон, вахтанг гомелаури, михаил чинчаладзе