Школа в Грузии, в которую трудно попасть и где не любят лентяев – видео
07:05 14.03.2026 (обновлено: 07:32 14.03.2026)
© video: Sputnik
Подписаться
Физико-математическая школа имени Комарова в Тбилиси стала символом высокого качества обучения.
Это школа, куда сложно попасть, где сложно учиться, где не терпят лентяев и равнодушных. Среди множества ее выпускников – немало известных личностей. Ученики школы регулярно выигрывают различные национальные и международные олимпиады и конкурсы.
Школа Комарова по праву считается одной из самых сильных в Грузии. В этом году она справляет юбилей – 60 лет назад, в 1966 году, школа выпустила первый поток своих воспитанников, а открылась она в сентябре 1964 года.
Решение о создании школы было принято по инициативе профессора математики Филимона Харшиладзе. В этом процессе участвовала целая группа сотрудников Института математики Грузии. Большую поддержку в создании школы оказал тогдашний президент Академии наук Грузии, всемирно известный ученый Нико Мусхелишвили.
