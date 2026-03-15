Два сапога пара: Макрон без Зеленского обречен

Два сапога пара: Макрон без Зеленского обречен

Хозяину Елисейского дворца наплевать, что обнимался он с человеком, который угрожал убийством премьеру Венгрии Орбану

2026-03-15T12:19+0400

2026-03-15T12:19+0400

2026-03-15T12:19+0400

Вчера хозяин Елисейского дворца обнимался с Зеленским как не в себя потому, что Макрон лишен брезгливости, пишет колумнист РИА Новости.Отсутствие гигиенических навыков обывателю грозит кишечными инфекциями. Политическому лидеру неразборчивость в политических связях может грозить политической импотенцией. Сегодня именно этим медицинским термином определяются почти все шаги, которые Макрон пытается сделать в публичном поле.Если слово "импотенция" режет чей-то нежный глаз, заменим его на существительное "паника" и продолжим рассуждения.Истерическое "Мне в Париж по делу срочно!" Зеленского объясняется тем, что наша страна сегодня диктует не только военную повестку дня на ЛБС, но и происходящее в экономике.От нашего "да" или от нашего "нет" зависят цены на энергоносители для всей планеты. От наших решений прыгает уровень инфляции, а значит, скачет и температура давно больной денежной системы стран-членов ЕС, в первую очередь Франции с ее многотриллионным госдолгом.От нашего поведения на международной арене зависит и деэскалация в регионе Залива, связанная с агрессией США и Израиля против Ирана.Следовательно, от нас зависит и вектор происходящего с Ормузским проливом.Но и этот ад не вполне пробил дно: председатель Банка Франции Франсуа Вильруа де Гало несколько дней назад заявил, что "денег в казне нет".Полностью украинизировавшийся Макрон (политически, социально, финансово – как угодно) не может не обниматься с Зеленским потому, что как только этим телодвижениям в стиле "броманс" придет конец, за все, что нынешний французский лидер устроил и внутри страны, и в ЕС, и шире – по обоим берегам Атлантики, ему придется отвечать.И перед теми, кто, будучи наивными и зажиточными обывателями (и избирателями), ему доверились. И получили как результат нищету, хаос в экономике, улицы, на которых грабят и убивают.Макрону придется объясняться и с теми, кто дважды – с помощью продажной прессы и подручной юстиции – расправлялся с его, Макрона, политическими оппонентами, тем самым обеспечивая ему президентский мандат.Верховная власть во Франции в глазах будущих избирателей дискредитирована по то самое место, по которому хозяин Елисейского дворца и Зеленский хлопают друг друга при встрече.Если и есть в мире должность и позиция, которые еще хуже, чем у Макрона, то они, несомненно, у его вчерашнего визави.Эти два персонажа, считающие себя политиками – с приставкой гео- или без нее, найдя друг друга, поняли, что позориться вместе – не так накладно. Вчерашний визит в Париж эту нехитрую отмазку проигравших еще раз показал.Ну а нам без подсказок, без псевдоигр в геополитику, без фальшивых объятий двух мужчин средних лет этот визит не показал, а сказал прямым текстом, что наше противостояние с Европой вошло в эндшпиль. С тем результатом, которым всегда такое противостояние завершается. Для Европы. И для нас.Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции

Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1c/261561905_141:0:660:519_100x100_80_0_0_aca3e0227ebe3b5fef029e240530a8c5.jpg

Елена Караева https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0a/1c/261561905_141:0:660:519_100x100_80_0_0_aca3e0227ebe3b5fef029e240530a8c5.jpg

в мире, политика, аналитика, франция, венгрия, париж, колумнисты, украина, обострение ситуации вокруг украины