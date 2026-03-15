Армения построит ЛЭП в Грузию

Строительство линии электропередачи – части регионального энергетического коридора – откладывается уже несколько лет 15.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-15T18:58+0400

ТБИЛИСИ, 12 мар – Sputnik. Правительство Армении привлечет кредит в 120 млн евро и грант в 15 млн евро от Германского банка развития (KfW) на продолжение строительства линии электропередачи в направлении Грузии.Первые кредитные соглашения с банком в рамках проекта были заключены в 2014-2015 годах, однако строительные работы начались лишь в конце прошлого года. Ранее для реализации проекта были подписаны кредитные соглашения на сумму около 178 млн евро, а также привлечен грант в 10 млн евро. Таким образом, общий объем привлеченного финансирования составляет 188,75 млн евро, а с новыми кредитом и грантом – 323,75 млн евро при общей стоимости проекта в 542,75 млн евро. Соответственно, необходимо продолжить поиск финансирования.Поскольку энергосистемы Армении и Грузии функционируют в разных режимах, для их соединения планируется строительство подстанции с так называемой вставкой постоянного тока. От нее будет проложен участок линии электропередачи напряжением 500 кВ, который соединится с высоковольтной сетью Грузии.На данный момент из трех предусмотренных объектов строительство началось только на участке ЛЭП между Ддмашеном и Айрумом. Контракт стоимостью около 70 млн евро на его строительство выиграла индийская компания KEC International Limited, которая уже приступила к работам.На строительство подстанции в Ддмашене заявки подали немецкая компания Andritz Hydro GmbH и китайская China National Electric Engineering. По проекту строительства пограничной подстанции (вставки постоянного тока) в Айруме заявку подала китайская компания State Grid Corporation of China. Все заявки в настоящее время находятся на стадии рассмотрения.

