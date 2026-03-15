https://sputnik-georgia.ru/20260315/inflyatsionnye-riski-v-gruzii-rastut-no-neznachitelno--analitiki-297584235.html

Инфляционные риски в Грузии растут, но незначительно – аналитики

Sputnik Грузия

C 9 марта в Грузии фиксируется рост цен на бензин в крупных сетях примерно в пределах 4-6%

2026-03-15T09:01+0400

экономика

грузия

новости

ближний восток

израиль

сша

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0c/08/284791935_0:122:1280:842_1920x0_80_0_0_79b0eb3d807a56e4570314762eb9400d.jpg

ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Конфликт на Ближнем Востоке незначительно скажется на росте цен в Грузии, заявляют аналитики компании TBC Capital. По прогнозам Нацбанка Грузии, предполагалось, что инфляция останется выше целевого уровня 3% и будет находиться в пределах 4% в 2026 году. Отмечается, что с 9 марта в Грузии фиксируется рост цен на бензин в крупных сетях примерно в пределах 4-6%. "Учитывая, что мировая цена выросла на 30%, корректировка цен, возможно, продолжится, и следует учитывать влияние этого и на другие продукты, поскольку рост цен на топливо, помимо прямого эффекта, вызывает и рост промежуточных затрат. Увеличены расходы на транспортировку и страхование, что впоследствии отражается на ценах на продукцию", – отмечают эксперты. Конфликт на Ближнем Востоке может сказаться лишь на туризме – аналитики>>В то же время аналитики на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке изменили прогноз по снижению ставки рефинансирования Национального банка Грузии. Ставка рефинансирования, от размера которой зависят ставки по кредитам, остается неизменной в Грузии с конца весны 2024 года на уровне 8%. На фоне эскалации вооруженного конфликта между Израилем и США с Ираном мировые цены на нефть выросли на 40%. Страны-участницы Международного энергетического агентства согласовали высвобождение рекордного объема нефти за всю историю организации – 400 млн баррелей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Новости

ru_GE

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

