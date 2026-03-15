Инфляционные риски в Грузии растут, но незначительно – аналитики
Инфляционные риски в Грузии растут, но незначительно – аналитики
C 9 марта в Грузии фиксируется рост цен на бензин в крупных сетях примерно в пределах 4-6%
2026-03-15T09:01+0400
2026-03-15T09:01+0400
2026-03-15T09:21+0400
ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Конфликт на Ближнем Востоке незначительно скажется на росте цен в Грузии, заявляют аналитики компании TBC Capital. По прогнозам Нацбанка Грузии, предполагалось, что инфляция останется выше целевого уровня 3% и будет находиться в пределах 4% в 2026 году. Отмечается, что с 9 марта в Грузии фиксируется рост цен на бензин в крупных сетях примерно в пределах 4-6%. "Учитывая, что мировая цена выросла на 30%, корректировка цен, возможно, продолжится, и следует учитывать влияние этого и на другие продукты, поскольку рост цен на топливо, помимо прямого эффекта, вызывает и рост промежуточных затрат. Увеличены расходы на транспортировку и страхование, что впоследствии отражается на ценах на продукцию", – отмечают эксперты. Конфликт на Ближнем Востоке может сказаться лишь на туризме – аналитики>>В то же время аналитики на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке изменили прогноз по снижению ставки рефинансирования Национального банка Грузии. Ставка рефинансирования, от размера которой зависят ставки по кредитам, остается неизменной в Грузии с конца весны 2024 года на уровне 8%. На фоне эскалации вооруженного конфликта между Израилем и США с Ираном мировые цены на нефть выросли на 40%. Страны-участницы Международного энергетического агентства согласовали высвобождение рекордного объема нефти за всю историю организации – 400 млн баррелей.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
экономика, грузия, новости, ближний восток, израиль, сша
Инфляционные риски в Грузии растут, но незначительно – аналитики
09:01 15.03.2026 (обновлено: 09:21 15.03.2026)
C 9 марта в Грузии фиксируется рост цен на бензин в крупных сетях примерно в пределах 4-6%
ТБИЛИСИ, 15 мар — Sputnik. Конфликт на Ближнем Востоке незначительно скажется на росте цен в Грузии, заявляют аналитики компании TBC Capital.
По прогнозам Нацбанка Грузии, предполагалось, что инфляция останется выше целевого уровня 3% и будет находиться в пределах 4% в 2026 году.
"По нашей оценке, эффект текущих событий на инфляцию 2026 года составит от 0,3 до 1,2 процентного пункта, если предположить, что к концу года цена на нефть будет примерно на 10-15% выше уровня, существовавшего до начала конфликта", – говорится в оценке аналитиков.
Отмечается, что с 9 марта в Грузии фиксируется рост цен на бензин в крупных сетях примерно в пределах 4-6%.
"Учитывая, что мировая цена выросла на 30%, корректировка цен, возможно, продолжится, и следует учитывать влияние этого и на другие продукты, поскольку рост цен на топливо, помимо прямого эффекта, вызывает и рост промежуточных затрат. Увеличены расходы на транспортировку и страхование, что впоследствии отражается на ценах на продукцию", – отмечают эксперты.
В то же время аналитики на фоне продолжающегося конфликта на Ближнем Востоке изменили прогноз по снижению ставки рефинансирования Национального банка Грузии.
"Возрастает вероятность того, что Национальный банк Грузии снизит ставку монетарной политики до конца года всего на 25 базисных пунктов, до 7,75%, вместо ожидавшихся ранее 7,5%", – отмечают аналитики.
Ставка рефинансирования, от размера которой зависят ставки по кредитам, остается неизменной в Грузии с конца весны 2024 года на уровне 8%.
На фоне эскалации вооруженного конфликта между Израилем и США с Ираном мировые цены на нефть выросли на 40%. Страны-участницы Международного энергетического агентства согласовали высвобождение рекордного объема нефти за всю историю организации – 400 млн баррелей.