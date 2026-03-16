https://sputnik-georgia.ru/20260316/dve-oshibki-za-odin-kommentariy-o-kulevi-papuashvili-raskritikoval-posla-germanii-v-gruzii-297605181.html

Две ошибки за один комментарий о Кулеви: Папуашвили раскритиковал посла Германии в Грузии

Sputnik Грузия

Подобное поведение недопустимо для официального представителя Германии и противоречит дипломатическим нормам, заявил спикер 16.03.2026, Sputnik Грузия

2026-03-16T18:21+0400

грузия

новости

политика

германия

кулеви

великобритания

шалва папуашвили

еврокомиссия

socar

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0c/04/284695632_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_5bee730ca7f64e14ccc23a344d01da0f.jpg

ТБИЛИСИ, 16 мар— Sputnik. Посол Германии в Грузии Петер Фишер допустил ошибку, позволив себе комментировать санкции Евросоюза в отношении порта Кулеви и необоснованно утверждая о наличии доказательств нарушений, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Ранее посол Германии написал в соцсети, что грузинские СМИ, включая подвергшиеся санкциям, неоднократно обращались к нему с просьбой пояснить его заявление о 20-м пакете санкций ЕС и порте Кулеви. Фишер подчеркнул, что его позиция остается прежней: Кулеви действительно был включен в предложение ЕС, и по этому поводу был представлен пакет доказательств. По словам Папуашвили, первая ошибка Фишера заключалась в том, что он позволил себе выступать вместо посла ЕС Павла Герчинского, комментируя санкции. Вторая ошибка посла, отметил спикер парламента, – утверждение о наличии доказательств нарушений санкций на территории Грузии без их предъявления. По словам Папуашвили, на самом деле никаких подтверждений таких нарушений не существует. "Господин Петер совершил эту ошибку, потому что его обрадовало это. Вот это и есть злорадство, которое можно было прочитать в заявлении господина Петера и в его выражении лица", – сказал Папуашвили. Кроме того, глава парламента призвал немецкого дипломата воздержаться от навешивания ярлыков и стигматизации людей. По его мнению, подобное поведение недопустимо для официального представителя Германии и противоречит дипломатическим нормам. "Это не то, чем должен заниматься немецкий представитель – навешиванием ярлыков и стигматизацией людей", – подчеркнул Папуашвили. Грузинские телекомпании "Имеди" и "PosТV" попали под санкции Великобритании за распространение "заведомо вводящей в заблуждение информацию о конфликте на Украине, что обеспечивает поддержку или продвигает политику или действия, которые дестабилизируют Украину или подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины". Порт Кулеви О том, что порт Кулеви исключен из 20-го пакета санкций против России, ранее сообщил специальный представитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан в официальном письме министру иностранных дел Грузии Маке Бочоришвили. В письме отмечено, что первоначально порт планировалось включить в санкции из-за транспортировки российской нефти и присутствия "теневого флота". После того как грузинское правительство и оператор порта взяли на себя конкретные обязательства, решение было пересмотрено. В конце февраля власти Грузии предоставили подробную информацию Еврокомиссии о работе порта Кулеви и соблюдении всех международных санкций. Об этом журналистам заявил лично посол ЕС в Грузии Павел Герчинский. В правящей партии "Грузинская мечта" расценили возможное применение санкций как попытку шантажа и напомнили, что терминал Кулеви принадлежит азербайджанской компании SOCAR, а Азербайджан является одним из поставщиков нефти и газа в Европу. В Кулеви функционирует нефтяной терминал, принадлежащий азербайджанской госкомпании SOCAR. Терминал был сдан в эксплуатацию в мае 2008 года. В 2025 году терминал Кулеви перевалил 2,2 миллиона тонн сырой нефти и нефтепродуктов, а также другие продукты нефтегазовой и нефтехимической промышленности. Немецкий дипломат и "Грузинская мечта" Власти Грузии неоднократно обвиняли посла Германии Петера Фишера во вмешательстве во внутренние дела страны, в подстрекательстве и поддержке экстремизма и радикалов. На этом фоне своего посла всегда поддерживало правительство Германии и представительство ЕС в Грузии. В октябре 2025 года МИД Германии временно отозвал Фишера на консультации, а партия "Альтернатива для Германии" направила в правительство запрос с вопросами о деятельности посла в Тбилиси. Этому предшествовал вызов посла Фишера в МИД Грузии, где ему разъяснили, что, согласно Венской конвенции, сотрудник дипломатической миссии обязан уважать законы и правила государства пребывания.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

