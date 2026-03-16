https://sputnik-georgia.ru/20260316/dve-oshibki-za-odin-kommentariy-o-kulevi-papuashvili-raskritikoval-posla-germanii-v-gruzii-297605181.html
Две ошибки за один комментарий о Кулеви: Папуашвили раскритиковал посла Германии в Грузии
Sputnik Грузия
Подобное поведение недопустимо для официального представителя Германии и противоречит дипломатическим нормам, заявил спикер 16.03.2026, Sputnik Грузия
2026-03-16T18:21+0400
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0c/04/284695632_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_5bee730ca7f64e14ccc23a344d01da0f.jpg
https://sputnik-georgia.ru/20260310/sanktsiy-ne-budet-es-peresmotrel-otnoshenie-k-gruzinskomu-terminalu-kulevi-297512822.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0c/04/284695632_156:0:1977:1366_1920x0_80_0_0_fb408b7fc5e6d78ac8acbf0c5cf7cacb.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ТБИЛИСИ, 16 мар— Sputnik. Посол Германии в Грузии Петер Фишер допустил ошибку, позволив себе комментировать санкции Евросоюза в отношении порта Кулеви и необоснованно утверждая о наличии доказательств нарушений, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Ранее посол Германии написал в соцсети, что грузинские СМИ, включая подвергшиеся санкциям, неоднократно обращались к нему с просьбой пояснить его заявление о 20-м пакете санкций ЕС и порте Кулеви. Фишер подчеркнул, что его позиция остается прежней: Кулеви действительно был включен в предложение ЕС, и по этому поводу был представлен пакет доказательств.
По словам Папуашвили, первая ошибка Фишера заключалась в том, что он позволил себе выступать вместо посла ЕС Павла Герчинского, комментируя санкции.
"У ЕС в стране есть свой посол. Ему не нужны комментарии от Германии или других стран. Господин Петер позволяет себе говорить вместо посла ЕС, заменять его", – заявил Папуашвили.
Вторая ошибка посла, отметил спикер парламента, – утверждение о наличии доказательств нарушений санкций на территории Грузии без их предъявления. По словам Папуашвили, на самом деле никаких подтверждений таких нарушений не существует.
"Господин Петер совершил эту ошибку, потому что его обрадовало это. Вот это и есть злорадство, которое можно было прочитать в заявлении господина Петера и в его выражении лица", – сказал Папуашвили.
Кроме того, глава парламента призвал немецкого дипломата воздержаться от навешивания ярлыков и стигматизации людей.
"Господин Петер, похоже, также считает себя послом Великобритании, когда говорит о санкциях… Почему господин Петер говорит вместо посла Великобритании и использует такие враждебные ярлыки против свободной прессы?!" – сказал Папуашвили.
По его мнению, подобное поведение недопустимо для официального представителя Германии и противоречит дипломатическим нормам.
"Это не то, чем должен заниматься немецкий представитель – навешиванием ярлыков и стигматизацией людей", – подчеркнул Папуашвили.
Грузинские телекомпании "Имеди" и "PosТV" попали под санкции Великобритании за распространение "заведомо вводящей в заблуждение информацию о конфликте на Украине, что обеспечивает поддержку или продвигает политику или действия, которые дестабилизируют Украину или подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины".
О том, что порт Кулеви исключен из 20-го пакета санкций против России, ранее сообщил специальный представитель ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан в официальном письме министру иностранных дел Грузии Маке Бочоришвили.
В письме отмечено, что первоначально порт планировалось включить в санкции из-за транспортировки российской нефти и присутствия "теневого флота". После того как грузинское правительство и оператор порта взяли на себя конкретные обязательства, решение было пересмотрено.
В конце февраля власти Грузии предоставили подробную информацию Еврокомиссии о работе порта Кулеви и соблюдении всех международных санкций. Об этом журналистам заявил лично посол ЕС в Грузии Павел Герчинский.
В правящей партии "Грузинская мечта" расценили возможное применение санкций как попытку шантажа и напомнили, что терминал Кулеви принадлежит азербайджанской компании SOCAR, а Азербайджан является одним из поставщиков нефти и газа в Европу.
В Кулеви функционирует нефтяной терминал, принадлежащий азербайджанской госкомпании SOCAR. Терминал был сдан в эксплуатацию в мае 2008 года. В 2025 году терминал Кулеви перевалил 2,2 миллиона тонн сырой нефти и нефтепродуктов, а также другие продукты нефтегазовой и нефтехимической промышленности.
Немецкий дипломат и "Грузинская мечта"
Власти Грузии неоднократно обвиняли посла Германии Петера Фишера во вмешательстве во внутренние дела страны, в подстрекательстве и поддержке экстремизма и радикалов. На этом фоне своего посла всегда поддерживало правительство Германии и представительство ЕС в Грузии.
В октябре 2025 года МИД Германии временно отозвал Фишера на консультации, а партия "Альтернатива для Германии" направила в правительство запрос с вопросами о деятельности посла в Тбилиси. Этому предшествовал вызов посла Фишера в МИД Грузии, где ему разъяснили, что, согласно Венской конвенции, сотрудник дипломатической миссии обязан уважать законы и правила государства пребывания.